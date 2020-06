Exoneran al ex rey de España como exoneran a los expresidentes de México, ¿De qué habla AMLO?

Pedro Echeverría V.

1. Exoneran al ex rey de España. En México exoneran a expresidentes, políticos y empresarios ladrones y asesinos evidentes y con muchas pruebas. En España no solo es el ex rey Juan Carlos el corruptísimo sino que hay otros miles –como en México- que se merecen ir a prisión. A México no solo le impuso España el idioma y la religión; puta madre, sino casi todas nuestras formas se ser, quizá nuestras formas de caminar, mentar madres y hacer el amor. Nos impuso –desde su dominio colonial por 300 años- las primeras formas de capitalismo, pero también las formas más corruptas de administrarlo. Así que aplaudimos a AMLO al pedir justicia en España, pero parecería cinismo o demagogia no aplicar la justicia en México. ¡Debemos exigir libertad a miles de campesinos y miserables en prisión!

2. No sólo debe exigirse cárcel para los evidentes saqueadores contra el pueblo; también “perdón de cárcel” a quienes devuelvan los miles de millones robados, además de sus riquezas acumuladas. Nunca olviden que el anarquista Bakunin repetía y demostraba siempre que: ”la gran propiedad es un robo” y no hubo nadie que demostrara lo contrario. He olvidado al destacado literato que narraba: “un día un lord inglés caminaba por unos terrenos; el terrateniente dueño le dijo que no podía estar porque él era el propietario. El lord le preguntó cómo adquiriste el terreno y la respuesta fue: la heredé de mi padre; y tu padre, ¿cómo lo obtuvo? la heredó de mi abuelo y tu abuelo, ¿cómo se hizo de ella? La ganó con la fuerza de la lucha armada. ¡Entonces vamos a luchar!, respondió el lord”.

3. México no debería tener dificultad alguna para salir de las crisis económica profundizada por el corona virus. Hay por lo menos 500 mil millones de dólares en los bancos escondidos en sitios dorados o paraísos fiscales. ¿Cómo justificar que el INE, los jueces y muchos más sigan violando la llamada Constitución cobrando más de lo que permite? ¿Cómo que se sigue robando la gasolina, que muchos la venden más cara y otros se niegan inspecciones sin ir a la cárcel? Pienso que quien roba hasta 10 mil pesos (para comer dos o tres días) no debería ir a la cárcel; pero quien defrauda 50 mil, un millón, 50 millones, deberían estar en prisión. Así que ese “reyecito” español, heredero del criminal dictador Francisco Franco, gran cazador de elefantes, debería estar en la cárcel, pero sus juzgadores son de la misma clase social, de la misma calaña. ¿Eso pasa en México? (22/VI/20)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26