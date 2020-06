Mesas de análisis político de Loret (Latin US) e historia del abuelo, el padre y el nieto

Pedro Echeverría V.

1. En este último mes de mayo he visto y escuchado con atención dos mesas de análisis político organizadas y dirigidas por el periodista Carlos Loret de Mola, hijo y nieto de los también destacados, periodistas Rafael y Carlos Loret de Mola. Fue cesado, al parecer, de la gran empresa Televisa donde cosechó muchos éxitos y cometió también muchos graves errores. Hoy, según se ha dicho, radica en los Estados Unidos y de allí organiza mesas de análisis con los personajes “intelectuales” que coinciden plenamente con él. Latín US es el nombre de su programa y su calificativo es de “ultraderecha”.

2. En la primera mesa que miré vi brincar de alegría a Loret porque logró reunir y gritó: ”a lo más granado de la intelectualidad mexicana y por ello había mesa llena”: Krauze, Aguilar Camín, Crespo, Casar y Castañeda. En la segunda mesa reunió a Silva-Herzog Márquez, Aguilar Camín, Casar, Castañeda. Me pareció raro que en ninguna de las dos mesas haya participado Aguayo, Dresser, Zuckerman, Tello, Micha. ¿Qué analizaron? De plano nada porque se centraron en la búsqueda de estrategias para derrotar en las urnas al presidente López Obrador y la política de alianzas que se debía practicar.

3. En mi pueblo decían: “si no sabes no hables” y “sólo debe hablar el que no tenga cola que le pisen”. El problema es que casi ningún “intelectual mexicano” está limpio; todos han vivido de regalos, sobornos del gobierno y los empresarios y de eso que en México llaman “chayote” que según la tradición mexicana es la compra descarada de los “intelectuales” y periodistas con abundante dinero. Muchos periodistas y escritores se han hecho millonarios con el dinero en sobres o en paquetes que han recibido. Hoy destacan López Dóriga, Loret de Mola, Gómez Leyva y otros 100 más.

4. Los llamados intelectuales de Loret parecen absolutamente libres para llamar a la organización política, para calumniar con muchos datos al gobierno, y hasta para mentarle la madre a López Obrador. Yo que me he dedicado a estudiar el fenómeno, no puedo asegurar el número de años que podrá gobernar AMLO. Lo que puedo decir es que si se deja morir totalmente a Morena AMLO podría ser la cereza del pastel clavada por sus oponentes que a pesar de gritar sus robos y asesinatos, siguen campantes conspirando.

Historia de los tres periodistas Loret (Carlos 1, Rafael y Carlos 2)

5. Tres muy destacados periodistas: padre, hijo y nieto, nacieron en la provincia pero vivieron centralmente en la ciudad de México. Loret de Mola padre nació en Yucatán, pero se desarrolló en su oficio escribiendo y dirigiendo periódicos y noticiaros en el DF y varios estados. Fue, además de periodista, un destacado político del PRI que fue diputado, senador y gobernador (1070-76) Se le acusó de que siendo gobernador de Yucatán en 1974, ser el culpable directo del asesinato de un asesor sindical, “el Charras” Calderón. Yo, aunque no radicaba en el estado, a los 20 años escribí un folleto al respecto.

6. Recuerdo que en 1984, llevando un libro recién concluido bajo el brazo en busca de editor, por intervención de Carlos Capetillo –excompañero de la escuela primaria- visité a Carlos Loret de Mola Médiz periodista, escritor y exgobernador de Yucatán, en su hogar de la colonia Narvarte. El motivo era –que dado que le habían publicado dos libros en la editorial Grijalvo- pedirle que interviniera para que me publicaran mi libro. Había gobernado Yucatán 1970-76 y Grijalvo le estaba publicando sus libros; me prometió que lo haría, pero al final no me publicó la editorial.

7. Las posiciones políticas del exgobernador Loret eran las del PRI en su ala más derechista. Más aún, fue hecho candidato del PRI en 1969 para oponerlo al candidato del PAN derechista (Correa Rachó) que ese año era muy fuerte por haber sido presidente municipal de Mérida. Loret como derechista fue la mejor carta del PRI para contrarrestar el derechismo de Correa del PAN. En sus últimos años de gobierno Loret se confrontó con el presidente Echeverría, con Cervera Pacheco, Sansores Pérez y con todo lo que coincidía con ese régimen a quien dedicó sus libros para despedazarlo.

8. En estos meses he visto y escuchado vía You Tube/Internet más de 20 vídeos de Rafael Loret de Mola –hijo de Carlos 1, el exgobernador- pareciéndome muy buenas exposiciones que he calificado como de centro-izquierda. Sus críticas contra el PRI, al gobierno de Peña Nieto y sus cercanías políticas con López Obrador, me han parecido coincidentes con mis posiciones políticas. Conozco además de él, dos o tres libros, tal como “Destapes” que me han parecido interesantes y muy bien escritos. Alguna vez lo saludé en el aeropuerto de Mérida, cuando los dos escribíamos para el diario Por Esto de Mario Menéndez.

9. Con Carlos Loret de Mola (hijo de Rafael y nieto de Carlos 1) no he tenido contacto personal, pero no he dejado de seguir sus decenas de entrevistas por vía Internet, muchas de sus participaciones en el programa de Televisa, así como sus posiciones escritas en los periódicos. Al parecer, por las décadas en que ha sido un “locutor estrella” de esa gran empresa televisiva, Carlos 2 ha sido el más destacado y conocido, pero comparándolo con su padre Rafael y su abuelo Carlos 1, quizá sea aun ampliamente superado por sus antecesores que fueron periodistas más variados y completos.

10. El sólo hecho de pertenecer a esa poderosa empresa Televisa, que es con mucho la más poderosa de México y quizá América Latina, en la que nadie es nada y todo es lo que ordenan sus dueños, ha hecho inferior a Carlos el Televisa a su padre el escritor y comentarista político independiente. Sin embargo ninguno de los dos ha alcanzado la altura del padre que dirigió periódicos en Tampico, San Luis, Chihuahua, Ciudad Juárez, Aguascalientes, en Excélsior, escribió en la revista Siempre, e hizo un Noticiero en los años 50. El haber sido un destacado político lo colocó en todos esos medios informativos, pero fue acusado de asesino. (18/VI/20)

