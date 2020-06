El anticomunismo de tontos derechistas en México se opone a la ayuda de 500 médicos cubanos

Pedro Echeverría V.

1. En Cuba, Rusia o China, no pudo construirse ningún socialismo o comunismo. EEUU –con sus intervenciones, guerras y bombardeos- encabezando el capitalismo y el imperialismo desde hace 150 años, impidió que en aquellos países y otros como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pusieren las bases de una futura sociedad igualitaria y libre de la explotación. Así que el anticomunismo que los conservadores derechistas manifiestan no es otra cosa que la defensa de sus intereses multimillonarios como grandes capitalistas. México contrató a 42 mil médicos mexicanos y a 500 cubanos dispuestos a servir donde sean necesarios.

2. Los médicos cubanos –los más conscientes del mundo- han auxiliado en miles de poblaciones en cuatro continentes. Si en Cuba no hubo socialismo, por el gigantesco bloqueo que sufrió de los EEUU desde 1962, sí se reconoció en la ONU y el mundo que era uno delos países más avanzados en educación y salud médica. Mientras a los médicos cubanos se les preparó para servir a la comunidad porque estaban haciendo una revolución, a los médicos mexicanos y de otros países capitalistas se les preparó para servirse individualmente. No olvidar que cuando México salía de su revolución en los veinte, todavía existió el espíritu de servicio.

3. La facultad de medicina en Cuba es de la de más alto nivel de conciencia. Ignoro cuántos médicos mexicanos se enrolaron en los sesenta en tiempos del inicio de la revolución cubana; pienso que fueron muchos. Me enteré de un doctor Cabrera (de enfermedades del corazón) y de una pareja de amigos (el doctor Rivera y esposa). Yo, estando en Caracas en 2010, me enfermé y fui atendido por una médica cubana que además me dio medicinas y no me cobró centavo alguno. Los médicos cubanos han sido verdaderos soldados de la revolución que, aunque fue saboteada por EEUU, dejó algo vivo.

4. En México se registra alrededor de tres mil municipios donde deberían estar igual número de médicos o el doble (uno del estado y otro particular); sin embargo según informes, casi todos los egresados desean permanecer en la ciudad porque el campo no ofrece las comodidades y los ingresos económicos, que el profesionista necesita. Los cubanos, por el contrario, trabajan más contentos entre la gente pobre porque ellos tienen una enorme conciencia de servicio y les da vergüenza, sintiendo indignidad, hacer lo contrario.

5. Es el gran problema del capitalismo que determina todos los contenidos educativos en función delos intereses individuales y del capital. Luego en las discusiones o confrontaciones le estamos buscando cinco pies al gato cunado sabemos que tienen cuatro. Los contenidos educativos tienen que subordinarse a la ideología que los orienta. Servir a la comunidad o servirse de ella. En vez de fortalecer el capitalismo hay que destruirlo; en vez de la propiedad privada hay que batallar por la propiedad colectiva; en vez de la acumulación de capital en unas cuantas familias hay que luchar por la igualdad de trabajo, de responsabilidad, de una vida sana. Lo demás son paparruchas.

6. Si el imperio yanqui –que ha aplastado durante 150 años de diferentes formas a todos los países- no hubiese existido- no sé si Inglaterra, Francia, Alemania o Rusia, habrían hecho exactamente lo mismo. No he estudiado es problema ni he reflexionado en serio acerca de ello. Pero de lo que estoy convencido hoy, es que ayudando al desplome total de ese imperio el capitalismo caerá en pedazos. Y si antes, la naturaleza no nos jode por los cambios ambientales, el clima, ningún país: ni China, ni Rusia, estarán en capacidad para imponerse al mundo. En 50 años podremos empezar a ver con alegría el cambio, puta, pero ya tendré 130 años. (16/VI/20)

