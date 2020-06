Igualdad, justicia, libertad, parecen palabras de utopía; jamás hemos luchado fuerte para conquistarlas

Pedro Echeverría V.

1. Sara Sefchovich, en su artículo de El Universal, acaba de escribir: “Metáfora 7 ¡Nos equivocamos, Presidente!”. Recuerda que Andrés Manuel López Obrador también ha apelado a las madres de familia para que ayuden a combatir la delincuencia, y cita: “Pedirles a las madrecitas que nos ayuden con sus hijos. Orienten a sus hijos para evitar que tomen el camino de las conductas antisociales. Es muy importante hacer conciencia, convencer de que hay que cambiar”. Lo mismo que yo –señala doña Sara- López Obrador se fue con la finta de que las familias son amorosas y solidarias.

2. López Obrador repite siempre que hay que ir a la raíz de los problemas y en la raíz están agarrados los poderosos empresarios y políticos imponiendo sus intereses buscando quedarse con todos los frutos. Así ha sido, según enseña la historia; pensar de otra manera es perderse en las ramas de los árboles y hablar de las hojas El país necesita políticos y líderes radicales (que vayan a la raíz) preparen un pueblo valiente, luchador, con mucha dignidad y que aprenda a pelear con dignidad por sus intereses. No quiere ya más discursos y engaños de la minoría que lo ha mantenido por siglos pisoteado.

3. Contrario a AMLO y Sefchovich pienso, con convicción, que aunque le pidan a las madrecitas y a los papacitos, o al “santo dios que soluciona todo”, la delincuencia, el robo, los asesinatos, sólo acabarán junto a la terrible desigualdad social que los provoca y condiciona. En tanto existan poderosas minorías de dueños de fábricas, de bancos, de tierras, de enormes mansiones, de helicópteros y aviones, y al mismo tiempo millones de seres humanos explotados, pobres y miserables, la llamada delincuencia común y de cuello blanco seguirá existiendo. López Obrador y Sefchovich siendo ilusos y se seguirán dando de topes.

4. La igualdad, la justicia, la libertad, sólo han sido palabras demagógicas de discurso para atraer a incautos. Los consejos verbales o los discursos, nunca han servido de algún beneficio porque durante siglos los hijos de la clase dominante siguen imponiéndose, al mismo tiempo que los hijos de miles de millones de pobres siguen viviendo igual o peor. Lo demás son “cambios excepciones”. En México la burguesía hizo su revolución antiporfirista 1910-17, el pueblo y sus líderes al final fueron derrotados. El capitalismo se impuso de manera total, aunque para engañar al pueblo se hicieron algunas reformas vistosas.

5. ¿Préstamo de mil millones de dólares a México? ¡Increíble! ¡Es mentira! Este sí podría ser un terrible golpe al país porque el presidente AMLO prometió mil veces que no lo haría porque el país está pagando –desde hace más de 30 años- intereses al FMI y BM que impiden crear más empleos y obligan a que la población sea más miserable. Solo Carlos Slim tiene 54 mil millones de dólares y mil millones es como “quitarle un pelo al perro”. No le digo gato porque sus gatos son los gobernantes y empresarios de menor poder. ¿Por qué carajos el gobierno no obliga a los empresarios a entregar 100 mil millones de dólares que todos ellos han robado?

6. Es el colmo de los gobiernos socialdemócratas que se autocalifican de estar contra el neoliberalismo o a favor de las reformas. López Obrador ha denunciado 50 veces a cada uno de los 200 empresarios, expresidentes y demás ladrones y tiene que hacer un préstamo contra México cuando de los principales defraudadores y saqueadores del país puede obtener el equivalente de 100 el criminal préstamo que el diario El Universal ha publicado hoy domingo. ¿Se podría pensar que López Obrador ha sido emplazado y hasta obligado a firmar que : “O se porta bien con los multimillonarios o de plano podría sufrir un golpe de Estado o una “enfermedad”? (7/VI/20)

