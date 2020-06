El fiscal Gerzt frena a Santiago Nieto, ¿la política de AMLO frena a Gerzt?

Pedro Echeverría V.

1. México parece ser el país donde en los últimos 30 años se desarrolló más la delincuencia y el narco de cuello blanco y regular. Creció tanto esa red criminal movida por empresarios, políticos derechistas y personajes regulares, que su red criminal parece imparable y esa misma red se ha extendido en otros países. Se ha iniciado en México el fin de la Pandemia del Covid19, vamos a ver directamente nuestro desplome económico, pero la delincuencia y el narco seguirán fuertes.

2. Si la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de la SH) encabezada por Santiago Nieto, ya tiene muchos expedientes integrados de delincuentes, ahora le toca a la Fiscalía General de la República (FGR) jefaturada por Alejandro Gerzt Manero actuar; sin embargo todo indica que Santiago Nieto encuentra un verdadero obstáculo en el Fiscal General, quien no actúa con la misma velocidad como lo está haciendo el propio Santiago Nieto. ¿Frena a Gerzt la política tímida de AMLO?

3. ¿Cuál es la posición del presidente López Obrador ante estos dos personajes que parecen enfrentarse porque uno (Santiago Nieto) investiga cientos de casos, obtiene todos los datos necesarios para ser juzgados, incluso para enviar a prisión a los delincuentes, y cuando llegan a la fiscalía allí no operan e incluso parecen ser enviados al cesto de la basura? Muchos piensan que quien frena al fiscal Gerzt es la política pacifista o cuasi religiosa del mismo presidente AMLO.

4. La realidad es que Gerzt no se manda solo; sabe que su cargo se lo debe a López Obrador. Muchos no olvidan que Gerzt estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad en el Gobierno del panista Vicente Fox; además formaba parte del equipo de seguridad de Genaro García Luna, hoy preso juzgado en los EEUU. ¿Hasta cuando obligarán a Gerzt Manero a actuar para poner todas las cosas en su lugar? ¿O es que acaso existen arreglos tras bambalinas para evitar avances de AMLO?

5. Las presiones de la derecha encabezada por el PAN y los empresarios se han hecho más notables en las dos semanas recientes, sobre todo el realizado desfile de coches hace unos días. Además una senadora muy ignorante y atrasada renunció a la bancada de Morena y se pasó al PAN, mientras expanistas acomodados en Morena se lanzaron criticando a López Batell, el responsable científico del Covid19. Lo seguro es que AMLO diga que tienen libertad para denunciar.

6. Se ha dicho con enorme claridad que “si Gertz Manero no actúa, el tiempo transcurre, el sexenio sigue su marcha y los casos relevantes podrían quedar como simples amagos oficiales sin resultados”. ¿Para qué repetir y repetir más denuncias, hablar y hablar de más delincuencias, si no existe ningún castigo para los más de 200 altos personajes que deberían estar en prisión? Espero que si la derecha logra sus objetivos el lópezobradorismo no se ponga a llorar como cobardes lo que no supieron defender con dignidad. (4/VI/20)

