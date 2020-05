Bienvenidos perjuicios y beneficios del corona virus

Pedro Echeverría V.

1. Recuerdo que en la dialéctica elemental me enseñaron que “todo cambia”, que “nada puede permanecer estático”; que “en todos los fenómenos de la naturaleza están el bien y el mal al mismo tiempo” ¿Es maldito y bendito el corona virus?

2. Leía al político pensador recién fallecido Julio Anguita, en sus últimas declaraciones en entrevista, precisamente referidas al Corona Virus. En ella señala que esta epidemia es producto directo del agravamiento del medio ambiente.

3. ¿Tiene razón el pensador español cuando nos llama a no ser simplistas, seguidores, repetidores, cuando tenemos un cerebro, una mente rica en ideas, que nos facilitan ligar una cosa con otra, ser universales en nuestra reflexión?

4. Señala un inteligente corresponsal: "Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia, ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo, como el que ha logrado el covid-19 en pocos meses".

5. Hay menos aviones en los cielos y menos autos en las vías. El consumo de energía ha bajado. La NASA ha detectado desde el espacio que gases contaminantes disminuyen. Se reduce la contaminación de aguas en ríos y mares.

6. Los sismólogos han informado que el planeta incluso está vibrando menos. En las redes sociales circulan imágenes de aguas que se ven más cristalinas y animales que ahora pasean felices por las ciudades sin humanos a su alrededor.

7. En México y el mundo no hay brutal consumismo: se compran pocos automóviles, han bajado los robos y fraudes, se consume menos licores, menos artículos de belleza, menos vestidos; se come en la casa, no se hacen viajes de placer.

8. Parece que los seres humanos han comenzado a pensar; recordar que no son cosas en competencia en vitrinas de exhibición. Espero que nos demos cuenta –enseña Anguita- que si no enterramos el capitalismo, pronto seremos sus víctimas.

9. Por ello me encantó el poema Esperanza… del cubano Alix Valdés que mi amigo Glicerio envió; van sólo dos cuartetos: “Cuando la tormenta pase Y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos”. (26/V/20)

