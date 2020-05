Los presidentes asesinos Bush y Calderón acordaron en 2007 en Yucatán, la “Iniciativa Mérida”

Pedro Echeverría V.

1. Obviamente estuve entre los “revoltosos”, “rijosos” o “vándalos”; incluso me publicaron declaraciones en el periódico La Jornada repudiando la visita de Bush; era parte del grupo el Rebelde y teníamos una publicación del mismo nombre desde 2003 que circuló en las grandes protestas de ese año en Cancún; aquellas en la que se suicidó el coreano Lee. Bien, pues el 12 de marzo llegó Bush y su esposa a Mérida, fueron recibidos por Calderón y su esposa en el aeropuerto y se trasladaron a un bella ex hacienda henequenera de la llamada “Casta Divina”, transformada en un hotel de lujo. Allí se desarrollaron las conversaciones y los acuerdos.

2. Unos mil manifestantes, jóvenes estudiantes la mayoría, habíamos venido manifestando contra el alza en los precios del transporte, pero no olvidábamos que Bush había estado recorriendo en semanas anteriores unos cinco países de América para imponerles condiciones. Entre ese recorrido había incluido a México para imponer y firmar la llamada iniciativa Mérida. Celebramos tres manifestaciones y el 13 de marzo se llevaron a la cárcel a 48 compañeros.

3. En cinco años la Iniciativa Mérida ha construyó una arquitectura para la cooperación bilateral en materia de seguridad, proporcionó apoyo tangible a las instituciones mexicanas de seguridad y judiciales e impulsó los esfuerzos de los EEUU para detener el tráfico de armas, dinero y demanda de drogas. Firmada por los presidentes Calderón y Bush, la Iniciativa Mérida fue continuada por los presidentes Peña Nieto y Obama. Cuenta con más de 2.3 mil millones de dólares de fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos.

Cuatro pilares de la Iniciativa Mérida

4. Se habla de cuatro pilares:PILAR UNO – Afectar la capacidad operativa del crimen organizado. La Iniciativa Mérida a través de equipo, tecnología, aviación y entrenamiento proporcionará los cimientos para lograr investigaciones más efectivas, aumentar el número de capturas y arrestos, lograr procesos legales exitosos e interdicción de cargamentos. PILAR DOS – Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho. Los programas de la Iniciativa Mérida fortalecerán las capacidades de instituciones clave para mejorar controles internos, continuar con la profesionalización de la policía y las fuerzas armadas

5. PILAR TRES – Crear la estructura fronteriza del siglo XXI. La Iniciativa Mérida proporcionará las bases para una mejor infraestructura y tecnología para fortalecer y modernizar la seguridad fronteriza en los cruces terrestres del norte y del sur, puertos y aeropuertos. PILAR CUATRO – Construir comunidades fuertes y resistentes. Fortalecer a las comunidades mediante la creación de una cultura de respeto a las leyes y la disminución del atractivo y poder de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

6. A continuación dos de mis artículos, de varios, que escribí entonces acerca de estos acontecimientos y la brutal represión de que fuimos objeto:

NOTA: Nuestra amiga y ex presa Gabriela Guzmán Muñoz, fue víctima de la visita de Bush y Calderón aquel 13 de marzo de 2007, cuando se acordó la Iniciativa Mérida, plan que ha permitido mayor armamentismo en el país y mayor entreguismo de México en beneficio de los EEUU. Gabriela presentará su libro: “Voces en los Muros”, (apuntes de una joven presa de conciencia), el jueves 18 en la noche en la peña: “La casa de todos”. El libro es producto de las experiencias que vivió en la cárcel de Mérida, Yucatán por dos meses con 48 compañeros y compañeras. Cuando fue encarcelada tenía entonces 23 años de edad, siendo veracruzana estudiaba antropología en Mérida y con el apoyo de sus padres –profesores universitarios luchadores sociales- estudiaba música y artesanía. Por ello, para recordar, he decido dar a conocer un artículo de los cuatro o cinco que me publicó en marzo Rebelión sobre esa visita de Bush cuando gobernaba Yucatán el panista Patricio Patrón.

LA FUNESTA VISITA DE BUSH DEJÓ PRESOS A 48 JÓVENES EN MÉRIDA

1. Las pequeñas, pero combativas manifestaciones de más 500 meridanos en las calles de Mérida, Yucatán -repudiando al presidente asesino- fueron suficientes para que el gobierno del presidente usurpador Felipe Calderón –para congraciarse con Bush- diera la orden para reprimir con brutalidad a los jóvenes. El martes 13, después de una nutrida marcha que comenzó a ser provocada con un débil bloqueo en el Paseo de Montejo, que comenzó a calentar los ánimos de los jóvenes y con una enorme cerca metálica de tres metros colocada para bloquear las calles de los hoteles, que sirvió como un enorme reto a la dignidad ciudadana de la marcha, los participantes decidieron llegar a la Plaza Principal de Mérida. Ese lugar fue seleccionado para tender la trampa a los marchistas que en el trayecto de la marcha apenas pusieron frases en una barda y un monumento.

2. Al llegar frente al Palacio Municipal, un policía ofendió y los jóvenes cayeron en la provocación o la trampa tendida por el mismo gobierno. Dado que todos los que patearon puertas, rompieron un vidrio y una maceta llevaban cubrecaras, se piensa que fue el mismo gobierno quien pagó infiltrados para encabezar los desmanes. Pero lo raro es que en menos de cinco minutos más de 500 soldados disfrazados de policías bajaron de camionetas y camiones para perseguir en la Plaza y alrededores a los jóvenes. ¿Cuál fue el criterio y la consigna que dieron para aprehenderlos con brutalidad? Que sean jóvenes, que portaran camiseta negra, que lleven el cabello largo, que tengan alguna perforación en la cara o un tatuaje en los brazos o que hayan corrido al ver a la policía. Resultado 48 presos inocentes que gobierno y medios de información culpan.

3. En Yucatán, como en todo México, los medios de información –televisión, radio, periódicos impresos, con rarísimas excepciones- son una asquerosidad. Además que los empresarios de los medios sirven con todo cinismo a los intereses del gobierno y de los empresarios, los reporteros y fotógrafos tienen que seguir la línea que las marcan sus jefes o los despiden de trabajo. Un fotógrafo me dijo: “Pedro, las autoridades del municipio nos han pedido todos los rollos de película que tomamos; me he hecho tonto, pero no se hasta dónde llegarán”. Otros periódicos y radio, como el “De peso”, “Milenio”, Diario de Yucatán”, “Radio Fórmula”, sin haberse probado nada a los detenidos los han presentado como “trogloditas”, delincuentes, facinerosos. Un reportero apenado o arrepentido me ha dicho que está dispuesto a corregir.

4. Tengo la convicción que de los 48 jóvenes estudiantes, trabajadores y profesionistas detenidos ninguno tiene culpabilidad alguna y si hubo violencia esta fue provocada por personas que el mismo gobierno infiltró en la marcha. En vez de castigar a jóvenes a quien se debería demandar y castigar es a los organizadores de la visita de un delincuente internacional como Bush que ha ordenado el asesinato de decenas de miles de habitantes de Afganistán, Iraq y de presos en Guantánamo. ¿Qué persona no desequilibrada, que esté consciente, puede soportar la visita de un personaje resguardado por varios centenares de agentes militares yanquis que llegan a ordenar, a mandar a ejércitos y policías de otro países, en este caso de México? ¿Quién puede resistir que “su presidente”, aunque sea usurpador, chupe las botas a otro gobierno?

5. Bush fue repudiado en toda su gira. Visitó antes cinco países y en cada uno de ellos se registraron grandes manifestaciones de protesta. En Brasil y Uruguay no fueron reprimidas, pero en Colombia, Guatemala y México se hizo presente la brutalidad policíaca y gubernamental. Además Bush fue repudiado en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador donde los pueblos se solidarizaron con las luchas de América Latina contra el imperialismo. En varias ciudades mexicanas, además de Mérida, la gente salió a manifestarse contra la visita y en la ciudad de México se registró una gran represión. En Yucatán tanto lo jóvenes como sus padres parecen conscientes de que su inocencia acabará con su injusta detención, pero también muchos de ellos creen que los jóvenes al protestar contra Bush simplemente defienden los derechos de todos, hasta de los cobardes.

6. ¿Para qué le sirvió la gira a Bush? Indudablemente le sirvió de mucho, aunque no logró todo lo que se propuso. Bush quería sacar acuerdos, compromisos de los gobiernos para luchar contra Hugo Chávez. No pudo en Brasil y en Uruguay, pero logró compromisos muy firmes con los presidentes de Colombia, Guatemala y México a quienes tiene agarrado de los testículos por un sin número de préstamos, negocios comerciales y millones de migrantes que cada año envían remesas a sus países. Pero también Bush quería petróleo abundante y barato, en las mismas condiciones ventajosas en que México se lo entrega, así como la organización de un frente contra lo que EEUU llama terrorismo. Aquí México y Colombia reafirmaron su compromiso. Nosotros sellar muy bien la frontera con el ejército y Colombia con su Plan Colombia renovado.

7. Mientras Bush sigue masacrando al pueblo iraquí y amenaza con bombardear Irán, el pueblo norteamericano –aunque terriblemente ideologizado con “un modo de vida yanqui- ha comenzado a exigir la retirada de sus tropas invasoras de aquel país asiático Su gira por América Latina fue sólo un ensayo o una prueba que le demostró –una vez más- un gran rencor u odio de los pueblos hacia su persona y su imperio. Más pronto que tarde el “partido demócrata” de los Kennedy y Clinton comenzarán a barrer a los “republicanos” de los Nixon, Reagan y Bush para exigir el retiro de Iraq del ejército asesino invasor. Sin embargo eso no hará buenos a los yanquis sino sólo será el fin de una estrategia militar para iniciar otra porque los gringos no pueden vivir sin organizar guerras porque son éstas las que desarrollan su industria bélica y le dan respeto militar.

8. En Yucatán -el estado más pacífico y quizá más sumiso de la República- la gente ha comenzado a demostrar su despertar con la funesta visita de Bush. A pesar de que durante siglos se ha sometido a una fuerte ideologización del catolicismo y de la clase empresarial, su enorme pobreza y su muy grande desempleo, comienzan a surtir efectos que lo impulsan a la participación. Los estudiantes yucatecos, que siempre fueron repetidores de la ideología impuesta por sus profesores y por la educación nacional, han comenzado a analizar y a ser críticos. Ahora los “educadores” deben ser educados; las autoridades que no ven ni oyen tendrán que comenzar a respetar a la comunidad. Aunque los déspotas militares disfrazados de policías sigan persiguiendo y golpeando al pueblo, éste ha comenzado a caminar y seguramente no habrá ya nadie que lo frene.

9. La represión brutal contra los 48 jóvenes que venían en la marcha contra el asesino yanqui o sólo la observaban desde lejos, servirá de una magnífica experiencia para futuras batallas. Seguirán saliendo a la calle, pero ahora se cuidarán de los provocadores que el gobierno introduce en las reuniones, plantones y marchas. También estarán atentos al gobierno de Calderón que ha prometido mano firme, mano dura, “Estado de derecho” y toda esa suciedad con la que los opresores buscan acallar al pueblo. Pronto los 48 inocentes estarán en la calle si los encargados del poder y de hacer justicia no les inventan cargos. Pero el pueblo estará atento a pesar de la permanente suciedad que riegan los medios de información siempre al servicio de los explotadores. Gracias al asesino Bush y al usurpador Calderón Yucatán comienza a despertar. “No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante”. FIN (Pedro Echeverría V.)

ARTÍCULO

1. Hoy se publicó que Miguel Ángel Osorio, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, Secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional y de la Marina, respectivamente, arribarán hoy por la noche a esta ciudad de Mérida para presidir mañana jueves la Reunión de Seguridad Zona Sureste a la que asistirán los gobernadores de los Estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, con Yucatán de anfitrión. Se espera también la presencia de Eugenio Ímaz, director general del CISEN y del Procurador General de la República, Jesús Murillo. ¿Por qué en Yucatán se hará la reunión si por su historia es el estado más pacífico de la República? ¿Será porque aquí no hay "peligro" de movimientos de protesta?

2. La llamada "Iniciativa Mérida" (IM), firmada por los presidentes Bush y Calderón en marzo de 2007, (en una hacienda henequenera de Yucatán) ha traído al estado mucho desprestigio. Desde que se dio a conocer la noticia se demostró que esa "iniciativa" era igual que el Plan Colombia –firmado ocho años antes en Bogotá- fue un "Plan" para reprimir y someter al pueblo colombiano, sobre todo a la guerrilla de las FARC. El Plan de aquel país, como la Iniciativa Mérida significaron el establecimiento de una fuerte alianza militar entre el ejército de los EEUU y el mexicano, así como apoyos de miles de millones de dólares para combatir la llamada delincuencia. La (IM) en vez de ser un plan educativo, cultural, económico, fue un plan militar.

3. En la reunión de mañana del hotel Hyatt en Mérida, de todos los jefes de seguridad nacional y los gobernadores de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Oaxaca –con la presencia de miles de componentes de las fuerzas armadas custodiando la junta- ¿se pretende otro Plan para que los estado de la región sureste impidan el crecimiento de la "delincuencia", de las protestas, de las movilizaciones y para obligar a votar en las elecciones de junio? ¿Por qué en lugar de ello no le exigen a los gobernadores, al gobierno nacional, al gran cuerpo de seguridad que actúen con justicia social, en beneficio de las mayorías de la población para que no tengan ningún problema de pobreza, miseria y hambre en el futuro?

4. Si el presidente de la República, el secretario de Gobernación y el procurador de la República fueran honestos e inteligentes, no tendríamos 4 meses y medio sin conocer el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Al pueblo le bastaría con tenerle confianza a sus gobernantes para dejar de protestar; sin embargo, al parecer, ya nadie cree en ninguno de ellos porque han querido engañarlos. Nadie, ningún investigador argentino, comunista o anarquista –como dicen funestos funcionarios y políticos bien pagados o los medios de información, está empujándolos. ¿Olvida el gobierno que es el sistema social, los programas sexenales, los que han profundizado la miseria del pueblo desde hace muchísimas décadas?

5. Hoy que la economía mexicana está desplomándose demuéstrenle al pueblo que pueden bajarse el presidente y su gabinete, los magistrados de la Corte, el INE, los legisladores y demás, un 50 por ciento en sus salarios; que se puede obligar a los empresarios a entregar un 50 por ciento de sus ganancias anuales; que los que poseen muchas y grandes propiedades e inversiones en bancos y negocios en el extranjero pueden entregar el 50 por ciento de ellas. Con esos miles de millones se crearían millones de puestos de trabajo con buen pago, aumentaría automáticamente el salario mínimo y las pobres y miserables pensiones de jubilados. La confianza del pueblo no se puede recuperar con discursos, mucho menos con represión asesina.

6. Pero no; todo México sabe por qué se reúnen todas las fuerzas de seguridad del país más lo gobernadores, en el hotel de mayor lujo de Mérida. Sabe que el primer y único punto es: cómo acabar con los movimientos de protesta en las calles en el DF, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y algunos estados que han dado muestras de descontento; esto para responder a todos los partidos (encabezados por PRI, PAN, PRD), funcionarios, empresarios y medios de información que están exigiendo al gobierno que imponga el orden, reprima las protestas y encarcele a los líderes. Están pidiendo que se eche más combustible al fuego para que el mundo reconfirme el carácter represivo, ya muy bestial, del gobierno de México.

7. Sin embargo alguien inteligente habrá en esa reunión de jefes de fuerzas armadas. Alguien podrá repetir que: "luchar es un derecho y reprimir es un delito". Alguien podrá conservar la decencia y la valentía para advertir que la inteligencia política siempre pone adelante el entendimiento, la conciliación antes que las amenazas y las medidas policiacas. Coño, pregunto: ¿Serán tan de "cabeza dura" para no tener capacidad de entender que se debe gobernar a favor del 80 por ciento de la población mexicana que es pobre y miserable; que los gobiernos tienen que evitar a ese tres por ciento de multimillonarios que sigan saqueando al país y obligar a los funcionarios (metiéndolos a la cárcel) para que dejen de ser corruptos? FIN (12/V/20)

