¿Es el Covid19 un virus de laboratorio para imponer una vacuna con chip y extender el robotismo?

Pedro Echeverría V.

1. No me alarmo, no corro chismes, ni poseo humor para reírme; pero no deja de ser interesante escuchar y leer algunas opiniones que han surgido en internet con argumentos y reflexiones que buscan demostrar su “verdad” mediantes interpretaciones de hechos. Con base en lecturas y experiencias históricas no puedo “enviar por un tubo” todos los juicios que se han presentado; aunque tampoco puedo aceptar todo lo que se difunde en la muchísima información.

2. Al sistema capitalista mundial, único que conozco, jamás le he tenido confianza. Más aún, por experiencias acerca de su enorme capacidad para asesinar a gigantescas masas, le tengo temor y odio. Ni modo, en este mundo nací en medio de la lucha de clases y he buscado cumplir el compromiso de manera consciente -como explotado y oprimido- de luchar apasionadamente para transformarlo, hasta enterrarlo, en beneficio de los sectores ampliamente mayoritarios.

3. En el capitalismo, obvio, manda el dinero. El que posee capital lo compra todo, desde lo material hasta lo espiritual; impone dominios, leyes, estilos de belleza, comportamientos, costumbres, cultura, títulos. Es por ello que todos quieren dinero, hacen lo que sea para tenerlo. “Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, anda continuo amarillo. Qué pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero Poderoso caballero”. (Poema de Quevedo)

4. Ahora, por palabras del más grande millonario del mundo, el tal Bill Gates –quien renunció a Microsoft para encargarse junto a Trump del Covid19- ha dicho que la pandemia del virus concluirá con una vacuna obligatoria de control (bueno, no es obligatoria para quien quiera vivir aislado) que podrían contener un chip (más bien están seguros) para que la gente pueda ser “dirigida para ser feliz”. Esto es, parece que el covid19 traerá una revolución económica, política y militar mundial.

5. Por ello señora madre, aunque el poderoso caballero es Don Dinero y el oro frío del rico Bill Gates es fabuloso, no permita vacuna alguna aunque esté disfrazada de ese caro metal, porque basta que le pongan una de doblón o sencillo para marchar como un robot amarillo. Confieso que llegué a pensar que la llamada pandemia era producto inesperado de la naturaleza. Por tonto, olvidé un instante la guerra fría que se calienta porque los multimillonarios yanquis defienden su poder boca arriba, como los animales.

6. Según frase muy extendida por aquí: “De los yanquis, de los capitalistas, piensa mal y acertarás”. Hace varias semanas que mis amigos y vecinos me han repetido: “La pandemia trae mucha cola”; “quisieron primero desprestigiar a China porque buscaban esconder algo”. ¿Olvidaste acaso las investigaciones del bombardeo hecho a las llamadas Torres Gemelas que resultó un auto homicidio yanqui para culpar a Afganistán e Irak? En EEUU hablaban ya de la pandemia desde octubre de 2019. ((28/IV/20)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26