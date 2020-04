¿Qué hago si todos los delincuentes de cuello blanco se burlan de mí y ahora llaman a derrocarme?

Pedro Echeverría V.

1. Pues sencillo: ¡ponte en tu lugar! y ¡súbete los pantalones!, aunque te digan tus enemigos: ¡autoritario!, ¡dictador!, ¡déspota! Si el pueblo trabajador te estuviera pidiendo tu renuncia por no servirlo, puta pues yo estaría en primera fila. Pero si por el contrario te lo piden los políticos ladrones, los grandes empresarios y sus hijitos, los medios de información vendidos, pues ya los hubiera parado en seco poniendo en prisión a los expresidentes, a 10 empresarios y a 10 políticos de los más notables, todos con mil cargos, además de exigirles que entreguen todos los millones de pesos robados. Con ello estoy seguro que los demás correrían asustados frente a ti, de rodillas y pidiendo perdón. Si no se seguirán burlando.

2. Señala el presidente López Obrador: He repetido mil veces en mis discursos y declaraciones que 1) no soy vengativo, 2) Que lo pasado olvidado y sólo me interesa el presente, 3) Me he reunido muchas veces con empresarios buscando su amistad y apoyo, 4) He permitido que cientos de funcionarios sigan con sus gigantescos salarios, 5) He demostrado que soy honesto a carta cabal, 6) He garantizado la plena libertad de expresión, 7) De dos mil exfuncionarios que deberían estar en prisión tengo solamente a dos, 8) Ha continuado el robo de gasolina y muchos negocios ilícitos, 9)Mis amigos dicen que parezco un cura que se dedica a perdonar todo, 10) Que parezco “un alma en pena” dispuesto a entregar todo en nombre de dios.

3. Después de año y medio de gobernar pidiendo que todos paguen puntualmente sus impuestos y de lograr que se apruebe una ley para que éstos no sean devueltos; después de año y medio de “mañaneras” todos los días informando de las políticas en práctica y contestando preguntas, en estos días de pleno “corona virus” los panistas, los empresarios, los calderonistas, todo el sector dela derecha reaccionaria, “ha recogido 28 mil firmas” y reparte manifiestos exhortando a la población a “tirar del gobierno” a López Obrador. Este gobernante, confiando en que votaron por él 30 millones de mexicanos, hace poco caso a quienes quieren seriamente derrocarlo. Quizá esté confiando en la eterna voluntad divina que apoya a los hombres buenos.

4. Hay miles de chavos junior, hijos de papi rico –que creen perder su enormes privilegios- que están publicando manifiestos, reuniendo a sus amigos, agitando el derrocamiento de López Obrador. Él ha declarado que se somete a la ley de revocación de mandato, es decir, que “el pueblo pone y el pueblo quita” en 2021 o 2022. Por ello las cabezas principales que buscan enterrar a AMLO: expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, así como unos 50 empresarios, políticos del PAN,PRD y otros, han aprovechado la coyuntura del COVI 19 para mover a la gente. El pueblo trabajador nunca en la historia se ha movido para defender a nadie, llámese Flores Magón, Zapata, Vallejo. Todo terminará en un juego de partidos y Estado. (15/IV/20)

