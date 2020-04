Si yanquis invaden Venezuela, cientos de misiles de China, Rusia, Corea, caerían sobre Washington y NY

Pedro Echeverría V.

1. Después de millones de asesinados por bombardeos e invasiones yanquis en los últimos 50 años (Vietnam, Irak, Afganistán, Libia y demás pueblos para saquearlos) el insaciable gobierno idiota de Trump amenaza con bombarderos a Venezuela y a Irán en las siguientes semanas. Espero –si cumple EEUU- que sea la última fechoría criminal que realice, porque a cambio desaparecerían en EEUU gobierno, empresarios y guerreristas de aquella nación imperialista al recibir cientos de poderosos misiles que le apuntan. Si el Covi 19 no me mata, podría morir de tanto gozo y alegría al saber que al fin el imperio yanqui –que tanto ha masacrado a los pueblos del mundo- ha sido destrozado, no sólo económicamente sino desde el lado militar y que por ese hecho se abre un camino para las revoluciones radicales de los pueblos en el mundo.

2. Venezuela es una nación de menos de 35 millones de habitantes e Irán de unos 80 millones; en tanto EEUU es el tercer país más poblado del mundo con cerca de 350 millones de población. Ni Venezuela ni Irán buscan bombardear o invadir a nadie; por el contrario los EEUU nunca han dejado de hacerlo y eso le consta a todo el mundo. Por ello, como escribí hace dos semanas, todos deberíamos protestar contra las terribles amenazas criminales yanquis. El presidente López Obrador y su canciller también deberían sacar la bandera de “no intervención” y “autodeterminación”, pero no pueden hacerlo porque están totalmente amarrados y amenazados; pero Morena tiene la obligación como partido progresista de condenar a los yanquis que siguen repitiendo su historia de criminales.

3. El presidente venezolano Nicolás Maduro tiene la convicción de pelear y hasta morir por Venezuela si fuera necesario. Lo mismo se piensa del ejército que tanto dignificó al presidente Chávez y lo ha seguido haciendo por el mismo Maduro. ¿O acaso con esas amenazas de Trump se busca aplicar la estrategia que el imperio yanqui impuso contra el gobierno inocente y tonto de Evo Morales que se sentía muy confiado? ¿Para qué carajos sirven los Fernández de Argentina en el contexto de Latinoamérica si el imperio logró derrocar a Evo Morales, bloquear a Dilma y a Lula en Brasil, que se traicionara a Correa en Ecuador, se enredara a Ortega en Nicaragua y los yanquis impiden a López Obrador ser independiente? Se espera que en Chile caiga la derecha de cuatro presidentes que sucedieron al asesino Pinochet.

4. Si los yanquis logran derrocar a Maduro del gobierno de Venezuela, en la práctica nada independiente quedará en América y el gobierno de López Obrador se verá más sujeto a las decisiones yanquis. Tendremos que esperar unos 15 años más para que cambien un poco las cosas en beneficio de los pueblos. Seguiremos esperanzados en que China, Rusia, Corea, Irán, India, sigan en la competencia económica y financiera hasta derrotar al viejo imperio yanqui que lleva más de 150 años de dominio mundial. El lopezobradorismo como Lázaro Cárdenas sólo –cuando más- podrá dejar a su sucesor a “un derechista como Ávila Camacho” en lugar de uno de izquierda como Francisco Múgica”. Esa ha sido la historia de los triunfos pírricos dela izquierda en América y el mundo. Y como dirían los payasos por ahí: ”lás/ti/ma Mar/ga/ri/to”. (9/IV/20)

