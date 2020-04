¡Muera el asesino imperio yanqui y Trump! ¡Enlistémonos para defender a Venezuela y al mundo!

Pedro Echeverría V. **

1. En 1999 triunfó Hugo Chávez asumiendo la Presidencia de Venezuela. Chávez, como señalan, “no tenía pelos en la lengua” o como dice López Obrador: “mi pecho no es bodega”. Aunque no se conocieron Chávez y AMLO, sus coincidencias en la lucha contra la corrupción eran totales, aunque Chávez lo que siempre destacó fue su combate frontal contra el imperio yanqui como invasor y saqueador de las riquezas del mundo. Chávez fue odiado por todos los gobiernos capitalistas ¿democráticos? del mundo, encabezados por los EEUU; en México fue “odiado a muerte” por los presidentes panistas Fox y Calderón, los “cachorritos del imperialismo”.

2. Chávez murió por envenenamiento yanqui en marzo de 2013, después de sufrir un año su “cáncer”, dejando el gobierno a Nicolás Maduro, su permanente Canciller. Éste ha dado continuidad a la política chavista provocando que el imperio yanqui y sus aliados se emperren de manera aguda contra el gobierno de Maduro. EEUU no sólo ha bloqueado ayudas al gobierno venezolano sino que en días recientes lo ha amenazado de invasión para imponer a su personaje (Guaydó u otro) en la Presidencia. Chávez sufrió un golpe de Estado en 2002, pero en 48 horas recuperó el poder con apoyo del pueblo que masivamente salió a la calle.

3. Moriría de alegría, (con virus o sin virus) festejando mis 60 años de batallar, saber que China. Rusia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Turquía, mantienen permanente sus misiles apuntando a la Casa Blanca, al Pentágono, al Capitolio, a Wall Street, a la Reserva Federal, todos de EEUU, para lanzarlos apretando un simple botón, en el momento que EEUU decida invadir a alguna nación del mundo. Es tiempo ya de desaparecer ese imperio del mapa político/económico. EEUU debería vivir como país de los trabajadores al servicio del mundo; entonces los pueblos del mundo descansarían de la continua amenaza de los multimillonarios yanquis. (1/IV/20)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26

** Las páginas de Rebelión, Aporrea, de Repetto (mi amigo que se suicidó), mis amigos de Facebook, de twitter, me han dejado de publicar; sólo me quedan Barómetro Internacional, Edita Latín Express, españoles. O no les llegan mis envíos por Internet, o estoy ya escribiendo tonterías (“mamadas”, como dicen en México), o hay alguna consigna como sufrí hace muchos años en la prensa escrita, o sepa el carajo.