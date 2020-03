No moriremos de hambre Salinas, porque antes expropiaremos o saquearemos a los millonarios!

Pedro Echeverría V.

1. Le respondemos a Salinas Pliego – el dueño de TV Azteca y otras empresas, además de ser uno de los ricos de Forbes- que estamos muy lejos de morir por Covi 19 o de hambre. Antes de ello China, Cuba, los países amigos, no ayudarán con experiencias y consejos médicos. Pero si acaso llegamos a la desesperación, obligaremos al gobierno de López Obrador a expropiar o quitarle el dinero que por montones tienen los ricos ladrones y explotadores, para entregárselo a las comunidades de pobres de pueblos y ciudades. Además, en las gigantescas plazas hay tiendas y bodegas de mercancías a la vista. AMLO ha dicho millones de veces que “primero los pobres”. Nadie va a morir de hambre porque el gobierno no permitirá llevar esa carga histórica.

2. López Obrador dice una frase que no cualquier político se atreve a pronunciar: “el pueblo manda y el gobierno obedece”. Es una bella frase autogestionaria que viene de lejos que de nada serviría si no se cumple. Pero pueblo no son todos los habitantes de una nación sino sólo los que trabajan, producen, son explotados y oprimidos, los desempleados y hambrientos; al contrario, los explotadores, los millonarios, los negociantes, las élites, no son pueblo sino opresores. ¿Y las clases medias? Marx les llamaba “pequeña burguesía” que 1) siempre aspira ideológicamente arribar al “estrato superior”, ser burguesía explotadora o, 2) si su lucha no fructifica, el capitalismo la hunde entre los sectores pobres. La minoría sube, pero la mayoría cae frustrada.

3. Pero el multimillonario Salinas Pliego puede tener razón en un punto (no olvidar que la verdad puede venir hasta del invasor); más que Covi 29, el problema será ese largo periodo de espera, de angustia, de no saber qué hacer cuando no se sabe estar sólo. Por ello hablaba con mi amigo Cholain de otro año más de encierro clavados en la lectura después de años haciendo lo mismo. Quizá, para sorpresa nuestra, tres o cuatro meses de aislamiento en el hogar, puedan salir entre los niños, adolescentes y jóvenes, lectores, poetas, escritores, pintores, músicos. Alguien decía que “no hay mal que no haga venir el bien”. Me imagino a niños estar jugando y construyendo solos y a los grandes solamente cuidándolos de las cosas peligrosas.

4. Al fin aplaudí con entusiasmo un discurso de López Obrador cuando pidió o exigió que todos los empresarios tienen que pagar el salario de sus trabajadores. Sólo me dolería el sacrificio de los microempresarios que realmente están jodidos; pero aquellos que tienen más de 20, 100, 1000, 50 mil, han acumulado lo que han querido y pagar seis meses de salario es como quitarles un pelo al gato. Cien salarios de dos mil 500 pesos apenas son 250 mil pesos; un pelo de gato de cualquier gran empresario que cada mes ha obtenido millones de pesos, que casi son todos. Esta es una oportunidad, una gran prueba, para conocer de qué materia están hechos esos personajes que han llevado a la miseria al país y siguen oprimiendo a los trabajadores. ¿Son carne envuelta en porquería?

5. Se publica hoy que Carlos Slim, el hombre más millonario de México, donará mil millones de PESOS al país para enfrentar el Covi 19 en el momento en que su capital es de 50 mil millones de DÓLARES. En la revistaForbes se presenta la lista anual de los multimillonarios más acaudalados del planeta en la que figuran 15 empresarios mexicanos. De ellos, los tres que encabezan a la delegación mexicana son Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Baillères. ¿Qué pasaría si a esos 15 empresarios de Forbes, más otros cien con capitales por arriba de 20 mil millones de dólares, los obligaran a donar a México –ante la terrible extensión del Covi 19- mil millones de pesos cada uno garantizándoles una distribución adecuada? Ayudaría a la gente de la calle que no tiene ingresos fijos.

6. Baillères, compitiendo con Larrea por ser el segundo hombre más acaudalado de México, es un gran afortunado en estos momentos de oscuro futuro. Es el que más ha aumentado durante este año entre los 10 principales millonarios de América Latina. Se ha beneficiado de los incrementos en los precios del oro y de la plata durante los meses iniciales de 2016. Bajo esas condiciones, la fortuna de Baillères, dueño también de El Palacio de Hierro y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ha repuntado 14% durante este año, para sumar 1,300 millones de dólares al valor neto de sus activos, valuados en 10,500 millones de dólares. Carlos Slim, quien registra una caída de 54 mil millones de dólares, a 49,500 millones de dólares. ¿Cómo morir de hambre ante tamaña riqueza? (25/III/20)

