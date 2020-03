La violencia la ejerce el Poder: gobierno, empresarios, padres, maestros; quieren seres sumisos

Pedro Echeverría V.

1. Durante 60 años de experiencia política he visto, he enfrentado y corrido invariablemente de todas las violencias en las manifestaciones siempre ejercidas por lo que el gobierno ha llamado “las fuerzas de orden”. Nunca en una manifestación de protesta he visto gente armada (sea trabajadores, estudiantes, mujeres). Por el contrario: la policía, el ejército, la secreta, acuden muchas veces con caballos, perros, cascos, escudos, pistolas, toletes y, los más “pacíficos” con gas lacrimógeno pimienta. Las marchas siempre son pacíficas, pero cuando se plantan los soldados para cerrar el paso que debe ser libre para las protestas, comienzan los gritos y la represión.

2. Nunca una manifestación de protesta se inventa. Los trabajadores luchan por salarios justos, por prestaciones y derechos; los estudiantes por una educación que les beneficie; los campesinos por buenas condiciones para trabajar; los ciudadanos por sus viviendas, salarios y calles; en general por buenas condiciones económicas, políticas sociales. La violencia se inicia cuando gobierno o empresarios no hacen caso a las demandas que se presentan con muchos meses o semanas de antelación; si lo problemas se solucionaran o se explicaran con razones, no habría necesidad de manifestaciones, pintar paredes, romper vidrios de explotadores ricos.

3. Luego me da risa, me carcajeo y hasta me encabrito cuando oigo a todos los tontos e irreflexivos decir que “apoyan, pero lo malo es la violencia” culpando a los manifestantes. Me imagino, estoy seguro, que como gobiernos sólo piensan en reprimir y matar; como empresarios son brutales explotadores; como padres regañan y golpean a sus hijos; como maestros tratan mal a sus alumnos y todos esos autoritarios déspotas quisieran que todos los seres humanos sean sumisos. Yo como padre y maestro fui un libertario radical y hoy como abuelo o persona mayor me ha crecido mucho más el odio contra quienes maltratan a los niños, los jóvenes y a los viejos.

4. Ni de niño ni de grande en la casa, en la calle o en la escuela, tuve alguna pelea porque jamás respondí a un reto o una mentada de madre. Al huir de esas cosas quizá todos pensaron que era un cobarde; sin embargo en la lucha social de masas siempre estuve varias veces al frente de las manifestaciones en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, Chichen, Mérida, confrontando cuerpo a cuerpo con los milicos que impedían nuestro paso de manifestantes. Por ello para mí la labor más importante en las manifestaciones las hacen los llamados “encapuchados y encapuchadas”, así como los que escriben consignas en las paredes. ¿Cómo carajos calmar nuestro coraje contra la opresión capitalista?

5. Para mí las luchas y confrontaciones no deberían ser entre personas sino contra las instituciones, contra el sistema, contra el capitalismo. Debería lucharse contra grandes políticos, empresarios, defensores del sistema; pero no como personas sino por representar instituciones y ser dueños de empresas. Luego hasta son ”buenas gentes”,” buenos padres”, pero en la defensa de sus intereses económicos y políticos son unos hijos de puta dispuestos a matar para conservar sus riquezas. Ni mi padre, ni mis maestros me educaron para la rebeldía, como el 99 por ciento de los padres y maestros que sólo aprendieron a educar para la sumisión. Tuve que toparme con Marx y Bakunin para aprender a pensar y defenderme del sistema.

6. Me imagino a muchos tontos hoy, de cabeza dura, que digan que no les gustó la lucha de independencia de 1810-21 porque los luchadores se armaron con piedras y cuchillos y no fueron pacíficos. También mi imagino a quienes piensan que los juaristas de Puebla no debieron recibir con armas al ejército francés en 1862. Que los revolucionarios de 1910-17 debieron ser pacíficos con Porfirio Díaz. Puta, me dirían que los tres movimientos armados debieron ser pacíficos. Pregunto: ¿Debemos seguir siendo sumisos frente a los gobiernos y los empresarios para que nos sigan jodiendo como lo han hecho durante siglos? ¡Ya basta de tanto aguantar la rienda que les ha servido a los capitalistas para tenernos montados! (11/III/20)

