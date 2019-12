¿Por qué enredarse con el “periodismo independiente”, si nunca ha existido porque quien paga manda?

Pedro Echeverría V.

1. Acabo de presenciar una de las mil entrevistas que ha realizado Julio Astillero quien para mi es uno de los más importantes articulistas y entrevistadores del país. Habló ampliamente con dos periodistas: el reportero Irvin Pineda de TV Azteca y a Hernán Gómez articulista de varios publicaciones. Ambos narraron acerca del repudio y los insultos que recibieron de muchos de los asistentes al zócalo donde realizó su mitin de López Obrador (el periodista Pineda) y a la marcha organizada por el PAN, PRD y la familia Lebarón (el articulista Gómez). López Obrador en la Conferencia Mañanera de hoy lunes exhortó a que esas agresiones e insultos no se realicen.

2. ¿Por qué López Obrador, los tres de la mesa y muchos televidentes coinciden en que a los periodistas deberían respetarse, que en todos los actos debería haber mucha libertad, ninguna agresión, si en política, como en religión, en lo económico, en lo ideológico, las confrontaciones son permanentes, los intereses enfrentados, respondiendo siempre a la lucha entre las clases sociales? Hernán Gómez reconoce que apoya a AMLO, pero Irvin dice triunfalmente que no pertenece a partido alguno, pero ¿quién le paga por su trabajo sino TV Azteca? ¿Algún reportero en el mundo puede trabajar en un medio sin obedecer la línea empresarial del periódico o del medio?

3. En esto último radica lo único importante: ¿Existe en el mundo alguna prensa impresa, alguna radio o televisión fuera del control de sus empresarios dueños? Todos los reporteros, articulista, lectores de noticias, comentarista, en todos los medios de información del mundo, son contratados por la empresa capitalista y tienen la obligación de obedecer una línea. Suele haber una cuota de oposición para algún articulista. Yo, por ejemplo, desde 1976 (hace casi 44 años) he estado en unos 10 medios y de todos me han corrido, en otros no me admiten y hasta en Internet (donde me inicié en 2003) he sufrido algunos problemas.

4. Tengo la convicción que los repudios y confrontaciones no podrán acabarse. La gente que sigue a López Obrador tiene todo el derecho de repudiar a los reporteros de los medios de información que a diario publican o hacen campaña contra “su presidente”. Los enemigos de la política de López Obrador invierten millones de pesos pagando medios de información y apoyadores para que marchen con sus consignas porque el gobierno de AMLO perjudica sus multimillonarios ingresos. Esa es la confrontación de clases y la lucha entre ellas y nadie podrá frenarla o moderarla mientras la desigualdad política y económica exista.

5. López Obrador ha insistido hasta el cansancio en que hay que evitar las confrontaciones. Ha dicho que aunque no olvidemos, hay que aprender a perdonar. Sería importante investigar si México se ha beneficiado o ha salido perjudicado con esta política de permitir que más de 200 exfuncionarios y empresarios que ha saqueado, que han desfalcado al país colocando sus miles de millones en paraísos fiscales, sigan tan campantes fuera de prisión. Por ello se grita por todos lados que personajes como la Ester Gordillo o la Rosario Robles fueron simples tapaderas que se fueron a la cárcel para tapar a cientos de otros funcionarios y empresarios saqueadores. (2/XII/19)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26