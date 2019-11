¿Cuántas conservadoras anticomunistas como Téllez hay en la centroizquierda Morena de AMLO?

Pedro Echeverría V.

1. Morena –ideado y organizado por el presidente López Obrador en 2014- es un partido de masas con muy escasos dirigentes o cuadros políticos. Son menos de 50 militantes que conocen de historia, de economía y poseen una regular experiencia política. De los 32 millones que votaron por López Obrador el 100 por ciento lo hizo: a) porque estaba “hasta la madre” contra el PRI, PAN, PRD y los demás partidos por ladrones y asesinos, y b) porque López Obrador había sufrido fraude electoral en 2006 y 2012 y, porque además recorrió todo el país en tres ocasiones, recorrido que ningún políticos en la historia ha realizado en décima parte.

2. Lo importante para AMLO es que ganó la Presidencia como “instrumento para la transformación de México”. El gran problema es que para ello tuvo que realizar algunas alianzas y abrir absolutamente las puertas a todos aquellos que prometieran apoyar y votar por él. Por ello fue muy fácil la penetración de expriístas, expanistas, exprerredistas, exlíderes sindicales, entre millones de seguidores de AMLO que no poseían alguna experiencia en militancia partidaria o manifestaciones públicas. Todos habían hablado mal o insultados a los demás partidos por ello en sus asambleas y elecciones figuró la lotería, las rifas, la suerte.

3. Entre los humildes seguidores de AMLO y los exmilitantes de partidos supercorruptos, surgió la locutora Lily Téllez y seguramente 50 legisladoras más cuya mejor militancia ha sido en la familia burguesa y la iglesia. Si AMLO no fuera de centro izquierda y pidieran que levantaran la mano en la cámara de senadores y diputados los enemigos del comunismo, el 90 por ciento lo haría; los del PRI y el PAN y demás harían por convicción y los de Morena por ignorancia. La Téllez –sintiéndose apoyada y remunerada, exige que AMLO deje de difundir comunismo en sus discursos cuando AMLO apenas de manera tibia sólo tiene manifestaciones socialdemócratas.

4. No hay ningún comunismo en López Obrador. Yo apoyaría con todas mis fuerzas si lo hubiera porque es la única ideología que lucha por la igualdad, la justicia para todos y la libertad real de los seres humanos. Lo peor, lo condenable de AMLO y Morena es mantener en su seno a sectores conservadores, de derecha y reaccionarios y no poner el acento en la formación de miles de círculos de estudio, asambleas y foros de discusión, sobre todos en las manifestaciones políticas en las calles apoyando demandas y a otros países en lucha antimperialista y anticapitalista. Si Morena no prepara ideológicamente a sus militantes, no debe llorar como cobarde después. (26/11/19)

