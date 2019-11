En México el 95 % de los medios de información son de derecha y ellos

han formado la ideología

Pedro Echeverría V.

1. México, durante toda su existencia, ha mantenido una ideología de

derecha, conservadora, siempre al servicio del poder. No han faltado

100 o 500 mexicanos que desde la independencia del país en 1824, se

manifestaron de manera consciente por la justicia social, la libertad

e incluso la igualdad; pero al concluir cada movimiento

(Independencia, reforma, revolución, cardenismo) el sistema

capitalista ha recuperado su dominio y el pensamiento ideológico del

98 % de la población vuelve esencialmente a lo mismo: respeto obligado

al poder, al individualismo, al consumismo, a la competencia. Los

medios de información –que sustituyeron en parte a la iglesia (prensa,

radio y televisión) dominan totalmente por lo menos desde hace 70

años.

2. La iglesia hasta mediados del siglo XX y los medios de información

desde entonces, han sido los grandes pilares que han impulsado la

consolidación del capitalismo explotador y manipulador. La terrible

ideología del miedo, de sumisión y de espera de la justicia divina,

que han difundido en todo el mundo, no solo han sido piezas clave para

acobardar a la población sino también evitar que la gente piense

acerca de la manera de luchar para liberarse. La escuela también, con

sus planes y programas repitiendo la ideología dominante que han

ordenado los gobiernos, se ha sumado en parte a esos dos pilares de la

ideología que ha dominado el país. ¿De dónde podrá surgir la ideología

rebelde, crítica, de los niños y los jóvenes si por todos lados es

bloqueada?

3. En México hay por lo menos 200 periódicos diarios en la capital y

otros 500 en los 31 estados de la República; otras 200 estaciones de

radio y unos 30 canales de televisión. Todos ellos propiedad privada

en manos de 50 de los hombres más ricos de México con los que los

gobiernos siempre han negociado en condiciones de esclavos o, por lo

menos, de subordinación total. Se rigen estos medios por las

condiciones que impone el mercado, es decir, quienes pagan la

publicidad diciendo lo que quieren y lo que no; imponiendo la

ideología que les conviene y prohibiendo la que no les agrada.

Precisamente por este control ideológico mis dudas sobre cambios

importantes en México, en beneficio de los más pobres y miserables, me

hace pensar en 100 años más.

4. El caso de que hayan votado 32 millones de electores por López

Obrador no quiere decir que los 32 millones hayan cambiado de

pensamiento capitalista o neoliberal. Nada de eso. Votaron por AMLO

porque ya estaban hasta la madre, es decir, cansados, de PRI, PAN, PRD

y confiaron en quien había sido defraudado en 2006 y 2012 y continuaba

terco recorriendo todo el país y que ningún candidato en toda la

historia había hecho. Pero la ideología del 98 por ciento de ellos

sigue siendo capitalista y neoliberal. Me pregunto: ¿en caso de un

golpe de Estado contra López Obrador (probablemente se prepara por los

grandes millonarios y el imperio) saldrá el pueblo a las calles para

reinstalarlo como sucedió con Chávez en 2002 y probablemente con Evo

Morales? (17/XI/19)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

