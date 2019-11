Pueblo de Bolivia debe reinstalar a EVO en el gobierno; poner en prisión a todos los líderes golpistas

Pedro Echeverría V.

1. Como sucedió en Venezuela en 2002, cuando los empresarios y los yanquis dieron golpe de Estado a Hugo Chávez: el pueblo se amotinó y en dos días reinstaló a Chávez en el gobierno. El pueblo boliviano no debe ceder, acobardarse o traicionar. Si un gobernante como Evo Morales ha servido a los intereses del pueblo, entonces debe seguir gobernando el tiempo necesario. La democracia burguesa, de los ricos –de cambiar caras cada cuatro o seis años- es una mascarada, es la basura con que engañan los explotadores al pueblo. En EEUU, México o Francia, cambian la careta de acuerdo a esa democracia de los millonarios, pero los pueblos siguen en la miseria, la discriminación, la explotación. No es el número de años, sino a la clase social que se sirve lo que determina la justeza del gobierno. O gobierno de los explotadores o gobierno de los pobres, no hay término medio; lo demás es la demagogia o el engaño más vil.

2. Evo debe prepararse para regresar a Bolivia, aunque antes debe asegurarse de un concentración total de las masas campesinas e indias y de la retoma de palacio por parte del ejército (de ese pueblo armado) que le ha sido fiel. El regreso de Evo al gobierno es la condición principal para que se instale la paz; pero luego –evitando repetir el error de Chávez que no mandó a prisión a los golpista- deberá encarcelar a los golpistas como Camacho, Meza, y oros 200. Espero que esta experiencia le sirva al presidente López Obrador que está enterado de todo lo que hacen sus enemigos (Fox, Calderón, Lozano, Salinas, Cevallos, panistas, priístas, perredistas,) para derrocarlo. Espero que luego no se registren lloriqueos porque “la derecha, unida a conservadores, empresarios y yanquis, nos derrocó”. El gobierno de AMLO está superavisado, aunque con mala leche esté esperando un derrocamiento para convertirse en héroe.

3. La realidad es que mi dogma político es analizar todo teniendo como base la existencia de clases sociales (explotados y explotadores) y la lucha de clases. Chávez en 2002 en Venezuela, Evo Morales 2019 en Bolivia, así como Allende 1973 en Chile y hasta Madero en 1913 en México, todos ellos, fueron derrocados por la clase rica explotadora porque sus gobiernos dañaban sus intereses. Los demás argumentos alrededor de cada golpe de Estado, son chismorreos secundarios que no van al fondo de la cuestión. ¿O acaso si AMLO es derrocado inventaríamos errores, impresiones, cuando sabemos que la clase social explotadora no quiere que AMLO gobierne como lo hace y que busca un sometimiento total? La gente de Evo debe barrer con todo el excremento que se opone al gobierno indígena de Evo. Además olvidarse de que hay que gobernar para todos, hasta por explotadores y asesinos; cuando sólo debe gobernar para los honrados, decentes, que no explotan al pueblo. (15/XI/19)

