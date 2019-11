1, Un día mi amigo Luis Arturo –algo así como un nihilista en política- le comenté que además de que toda la prensa de papel (La Jornada y demás) se niegan a publicarme por no coincidir con sus intereses- me respondió: “Escribe tus artículos, corrígelos, leelos y luego los borras; nadie gana ni pierde con o sin ellos. ¿Después de 40 años de escribir ocho mil artículos, no has entendido que sólo te publicarán cosas que a ellos beneficie”? Desde el Excélsior y el Unomásuno, hasta cinco a seis, diarios locales en los que escribí a diario, o me dejaron de publicar o me retiré por presiones. Hoy lo hago por Internet, pero igual. Pedro

Van dos de los varios de los artículos recientes borrados sin publicar:

¿Partido Morena muerto o vivo; al servicio de AMLO o del pueblo; neoliberal como PRI, PAN, PRD?

Pedro Echeverría V.

1. El político Noroña, el caricaturista Fisgón o la investigadora Anabel Hernández –de esa calaña combativa y hasta confrontadora- debería estar a la cabeza del partido Morena. Si pertenecen o no a Morena es un simple burocratismo medio mamón; lo importante es que hayan estado en el movimiento social de oposición de izquierda al capitalismo. Berta Luján, Yeldckol Polensky y Mario Delgado, con evidente ignorancia y faltos de carácter, son más de lo mismo: burócratas al servicio de López Obrador que apoyarán el rápido proceso de muerte del partido Morena.

2. Para resucitar al partido Morena, después de más de un año de agonía imparable, debe cumplir con el papel de partido: levantar y acompañar al pueblo en el logro de sus demandas, sobre todo para aprovechar al gobierno de López Obrador que ha repetido mil veces que “primero los pobres” y que no está dispuesto a permitir más que el “neoliberalismo recupere el poder”. ¿Cómo permitir que cualquier otro partido o personaje levante demandas del pueblo, demostrando así que el partido Morena vale un carajo, que sólo es un apéndice del presidente AMLO?

3. El PRI y el PAN han demostrado hasta la saciedad, que cuando han gobernado sus partidos sólo han sido simples paleros del gobierno. En lugar de encabezar las luchas del pueblo, esos partidos sólo se han dedicado a defender al gobierno y a calumniar todas las batallas de los pueblos. Por ejemplo: en vez de enseñar a las mujeres en las calles y plazas a luchar por sus derechos junto a los hombres, prefieren ceder más diputaciones y senadurías a las mujeres y organizaciones más oportunistas para ganar sus votos. Muchas mujeres creen ir adelante cuando van para atrás.

4. ¿Cómo el partido Morena puede ayudar realmente a consolidar el gobierno de AMLO en beneficio del pueblo? Apoyando todo lo que beneficia directamente al pueblo mayoritario y criticando cualquier desvío de esta ruta. Dando a conocer –como partido- los puntos en concreto que apoyamos del gobierno y criticando todas las pifias y errores en que incurre. Todas las denuncias –y mucho más- que hace López Obrador deben ser propagadas para profundizar la conciencia, pero muchas de las que no puede hacer como presidente, debe hacerlas Morena.

5. El partido Morena debe ser más fuerte que el gobierno de López Obrador porque en él el pensamiento y las acciones son más libres. AMLO con ese “compromiso de servir a todos por igual” tiene atadas las manos. Por el contrario, Morena tiene que movilizarse para que “los pobres estén en primer lugar”; esta actitud es la que demostrará que Morena es distinta, que no es más de lo mismo. Si acaso Morena debe cambiar de nombre es dejar de ser partido y recoger el nombre de Movimiento. Que se llame partido en el electoralismo, pero Movimiento en la lucha social.

6. Morena no tiene nada que ver con la virgen católica impuesta en México por los españoles. Morena es el Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-re-na) que reivindica en parte las batallas del anarquista Ricardo Flores Magón (1873 Oaxaca -1922 EEUU) y su periódico Regeneración (1900-1918). Pero Morena ni mínimamente se acerca al anarquismo que está contra todo gobierno buscando la autogestión, el autogobierno. Morena es una partido electoral que sólo tendrá vida si se organiza con las masas y logra la mayor igualdad posible entre la población.

7. El presidente López Obrador está en una especie de cuerda floja porque los grandes empresarios y los partidos de derecha no dejan de amenazarlo, así como de bloquear sus acciones. Debe olvidar sus 30 millones de votos e impulsar en todo el país la organización del pueblo apuntalando sus demandas. Para ello sirve el “partido” o el “movimiento” que hay que despertarlo con consignas movilizadoras. Hay que exigir a AMLO que cumpla y que no esté dejando a medias lo logrado: jueces corruptos, INE maniobrero, ley salarial incumplida, bloqueo a petróleo y CFE. (30/IX/19)

Alguna diferencia de Morena a la democracia del PRI, PAN y demás burgueses que no movilizan?

Pedro Echeverría V.

1. En el partido Morena se resolverá el cambio de directiva (que no de dirigentes) exactamente igual que lo ha hecho el PRI, el PAN y demás partidos a los largo de 100 años, por lo menos. Si quieren diferenciarse de los demás tendrían que esperar seis meses o un año mientras las bases de Morena reciben cien seminarios, foros, círculos, para el inicio del desarrollo de su conciencia y salida a la calle para aprender lo que son las marchas o manifestaciones de protesta. Ganar “abrumadoramente” una elección presidencial porque “la población ya estaba hasta la madre”, no significa que hay conciencia. Estar encabronado contra el PRI, el PAN, PRD por ser ladrones y asesinos, no quiere decir que los que votaron por AMLO tengan conciencia. Conciencia de los votantes es saber diferenciar las clases sociales, luchar contra la explotación y la desigualdad.

2. El triunfo de AMLO amodorró por un año a sus seguidores; su discurso adormeció a sus votantes, sus propuestas acabaron con la poca reflexión crítica, llevando a seguir sus consignas como símbolos divinos y los arrullos de sus repetidores buscaron recargar baterías para prolongar el sueño. Para acabar con la prolongación de la modorra es necesario que Morena se movilice en todo el país a partir de los problemas de cada estado: no para joder al gobierno de AMLO; al contrario para que la población vea que Morena no es “un partido palero”, un partido como siempre fue el PRI y el PAN, al servicio del señor presidente. El pueblo tiene que entender que Morena y el Presidente están a su servicio y tienen que ver que los dos solucionan sus problemas. En Morena deben surgir cientos de dirigentes (no de cartón) de los debates y los foros.

3. Poseo la convicción de que ninguno de los tres en campaña (Yelkcon, Bertha o Delgado) tienen los tamaños para ser dirigentes que Morena necesita. Debe ser un tribuno de izquierda con posiciones reflexivas y críticas, deben brillar movilizando y dando conciencia, enfrentándose con los medios de información e inteligente y aguerrido en los foros y conferencias. Vienen a mi mente en escritor y político, Taibo II; el inteligente y polemista Noroña (Si es militante del PT, esas son chupadas burocráticas neoliberales) y el caricaturista e historiador, El Fisgón). Morena necesita líderes duros, muy capaces para analizar y discutir para darle cobertura al moralista López Obrador que perdona a todos, menos a la Rosario que está pagando por sus colegas. Yo también aplaudiría y apoyaría más si por lo menos unos 20 acompañaran en prisión a la experredista, ahumadista y priísta.

4. Si Morena no quiere meterse en problemas, para dejar que López Obrador se encargue de todo, pues basta que se repita lo que el PRI y el PAN han hecho durante décadas: dar las señales a los pastores para que las ovejas entren al carril indicado. Si por el contrario, se busca construir un partido que ayude a López Obrador a cumplir con el pueblo, el proceso tiene que ser otro. Pienso que bien usados seis meses, los militantes de Morena pueden cambiar. Organizar miles de escuelitas de cuadros no sólo ayudarán a Morena, al gobierno de López Obrador, sino también al país porque en cada población ya podrán haber algunas gentes que piensan, que reflexionan, que analizan críticamente las cosas, que en los futuros años serán muy útiles a la República. Puta, pero si eligen sin la conciencia demostrada de la gente, estaremos hablando de un nuevo PRI o PAN. (25/X/19)

