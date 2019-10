“La propiedad es un robo”. El ladrón Fdez de Cevallos de mil millones que debía pagó 12 ¿y AMLO?

Pedro Echeverría V.

1. Para que vean que me respetan y me tienen miedo esos cobardes que dicen que gobiernan –diría Diego Fernández de Cevallos- publico que ya pagué lo que debía en impuestos y prediales por mis ranchos y demás propiedades. De los casi mil millones en prediales que deje de pagar en 1993, cuando gobernada nuestro amigo Salinas –a quien visitaba permanentemente en Los Pinos- y entre fiestas decretaba la firma de TLC, esta semana sólo he pagado 12 millones de pesos gracias a las bondades del nuevo gobierno de López Obrador. No tuve necesidad de sobornar a nadie, aunque no sé si tenga yo que entregar algunos “merecidos moches” por el inolvidable favor. Yo como de los grandes abogados y políticos del país, al pagar cumplo con mi deber, demuestro así mi gran calidad humana.

2. Según López Obrador “el presidente es el mejor informado”, por ello no sabemos qué pasó con ese pago que además que debió de ser total, como violador de la ley recibiría un castigo. ¿No que en la IV T todos sin excepción –siguiendo al famoso Juárez- cumplirán con la ley? Si esto del pago del “Jefe Diego” se queda así ya podrán pasar a las ventanillas los demás deudores que podrán pagar el 12 por mil y hacer un homenaje a Cevallos por la gran conquista victoriosa de descuento. Desafortunadamente, si continúan las cosas así, México derrumba las posibilidades de creación de empleos, de reparación de hospitales y escuelas. ¿O será que ese tipo de tratos, como el de Cevallos, sólo será para los expresidentes y demás políticos “peligrosos” dispuestos a armar broncas?

3. La derecha, los conservadores –con excepción de la rebelión cristera en los años 20 y 30- nunca ha tenido fuerza y organización para movilizar a las masas como fue los últimos días en Chile. La derecha facha sólo se movilizaría a partir del PAN, del PRI, de los abogados más corruptos (tipo Fernández de Cevallos y su grupo de lenguaje desbocado), de los medios de información, de la iglesia; sin embargo esta fuerza no es política, sino con organización empresarial y clerical. Pero si López Obrador sigue cometiendo errores que la derecha aprovecha, puede desbalancearse y debilitarse dando paso serios para entregar su gobierno. ¿No es acaso debilitar su gobierno con estos ejemplos de no cumplir con la IV T para evitar molestia a los grandotes políticos? (27/X/19)

