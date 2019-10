¿Alguna diferencia de Morena a la democracia del PRI, PAN y demás burgueses que no movilizan?

Pedro Echeverría V.

1. En el partido Morena se resolverá el cambio de directiva (que no de dirigentes) exactamente igual que lo ha hecho el PRI, el PAN y demás partidos a los largo de 100 años, por lo menos. Si quieren diferenciarse de los demás tendrían que esperar seis meses o un año mientras las bases de Morena reciben cien seminarios, foros, círculos, para el inicio del desarrollo de su conciencia y salida a la calle para aprender lo que son las marchas o manifestaciones de protesta. Ganar “abrumadoramente” una elección presidencial porque “la población ya estaba hasta la madre”, no significa que hay conciencia. Estar encabronado contra el PRI, el PAN, PRD por ser ladrones y asesinos, no quiere decir que los que votaron por AMLO tengan conciencia. Conciencia de los votantes es saber diferenciar las clases sociales, luchar contra la explotación y la desigualdad.

2. El triunfo de AMLO amodorró por un año a sus seguidores; su discurso adormeció a sus votantes, sus propuestas acabaron con la poca reflexión crítica, llevando a seguir sus consignas como símbolos divinos y los arrullos de sus repetidores buscaron recargar baterías para prolongar el sueño. Para acabar con la prolongación de la modorra es necesario que Morena se movilice en todo el país a partir de los problemas de cada estado: no para joder al gobierno de AMLO; al contrario para que la población vea que Morena no es “un partido palero”, un partido como siempre fue el PRI y el PAN, al servicio del señor presidente. El pueblo tiene que entender que Morena y el Presidente están a su servicio y tienen que ver que los dos solucionan sus problemas. En Morena deben surgir cientos de dirigentes (no de cartón) de los debates y los foros.

3. Poseo la convicción de que ninguno de los tres en campaña (Yelkcon, Bertha o Delgado) tienen los tamaños para ser dirigentes que Morena necesita. Debe ser un tribuno de izquierda con posiciones reflexivas y críticas, deben brillar movilizando y dando conciencia, enfrentándose con los medios de información e inteligente y aguerrido en los foros y conferencias. Vienen a mi mente en escritor y político, Taibo II; el inteligente y polemista Noroña (Si es militante del PT, esas son chupadas burocráticas neoliberales) y el caricaturista e historiador, El Fisgón). Morena necesita líderes duros, muy capaces para analizar y discutir para darle cobertura al moralista López Obrador que perdona a todos, menos a la Rosario que está pagando por sus colegas. Yo también aplaudiría y apoyaría más si por lo menos unos 20 acompañaran en prisión a la experredista, ahumadista y priísta.

4. Si Morena no quiere meterse en problemas, para dejar que López Obrador se encargue de todo, pues basta que se repita lo que el PRI y el PAN han hecho durante décadas: dar las señales a los pastores para que las ovejas entren al carril indicado. Si por el contrario, se busca construir un partido que ayude a López Obrador a cumplir con el pueblo, el proceso tiene que ser otro. Pienso que bien usados seis meses, los militantes de Morena pueden cambiar. Organizar miles de escuelitas de cuadros no sólo ayudarán a Morena, al gobierno de López Obrador, sino también al país porque en cada población ya podrán haber algunas gentes que piensan, que reflexionan, que analizan críticamente las cosas, que en los futuros años serán muy útiles a la República. Puta, pero si eligen sin la conciencia demostrada de la gente, estaremos hablando de un nuevo PRI o PAN. (25/X/19)

