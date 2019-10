La democracia nunca ha existido, es un engaño histórico; la plutocracia la ha sustituido con creces

Pedro Echeverría V.

1. ¿Algún intelectual, algún sabio, en el universo, podría demostrar que la democracia –el gobierno del pueblo o la igualdad social- ha existido en algún lugar o en algún tiempo en el mundo? Incluso cuando se ha hablado de “la democracia griega o ateniense” se referían a la democracia de los poderosos, de la minoría esclavista; el 90 por ciento de la población era esclava, no era considerada humana y se le trataba como animales. Casi exactamente es nuestra actual “democracia” en la que menos del uno por 10 mil decide sobre política, economía, educación. Esa palabra que se usa por todos lados debería desaparecer, enterrarse, porque sólo ha servido como engañabobos. Democracia es igual a plutocracia, o sea, el gobierno de los ricos.

2. ¿Qué es y ha sido la “democracia de EEUU”, la “democracia europea”, la “democracia mexicana” sino frases engañatontos? En cada uno de los países del mundo siempre, en toda su existencia, ha dominado una minoría de personas que nunca sobrepasan el uno por 10 mil. ¿Esa es la democracia? En México –donde más conocemos- los gobernantes democráticos” sean de la Independencia, la Reforma, la Revolución, del Cardenismo o del Neoliberalismo, siempre han pertenecido a la clase rica, a los privilegiados; en los hechos han sido los abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos de la misma clase social dominante, los que han gobernado y dominado la riqueza. Por el contrario los hijos de los pobres y miserables han continuado como oprimidos.

3. La democracia, en síntesis, es un instrumento ideológico de la derecha; es la dictadura de la derecha, los empresarios, la burguesía. Nació con la derecha para suavizar la aristocracia, la monarquía. Yo he sido desde hace décadas, y lo he escrito varias veces, antidemócrata. Nunca he votado porque todas las elecciones han sido manipuladas de una u otra forma. Lo que sucede es que los más oportunistas e idiotas cuando ganan dicen que “hay democracia”, cuando no, que hicieron trampas. Jamás entenderán que la “democracia electoral” son arreglos, acuerdos, donde los votos obedecen de reparto de dinero a partir de arreglos. Hay que luchar por la autogestión, por el gobierno directo de los trabajadores, por las agrupaciones comunitarias. (23/X/19)

http:pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26