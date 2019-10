El dios de los conservadores es el dinero, no el servicio a los humanos

Pedro Echeverría V.

1. Para responder a las críticas, AMLO dijo hoy y ha repetido varias veces, que: “Los conservadores, los neoliberales y derechistas tienen al dinero como su dios”. Esa verdad fue suficientemente explicada por el literato Shakespeare (1564-1616), por el pensador Marx (1818-83) y por muchos más filósofos y escritores de todos los tiempos. Esa frase y muchas otras que acercan a la izquierda a López Obrador son las que sostienen mis simpatías y apoyo. Desafortunadamente, quizá por ser muy exigente, pido más consecuencia en las acciones contra aquellos que para acumular más dinero y poder, han sometido al 80 por ciento de la población a mayor pobreza y profunda miseria.

2. En la sociedad capitalista, que comienza a dominar hace por lo menos 500 años, el que controla el capital, el dinero, el poder, domina en su país y en el mundo. España, Holanda, Inglaterra, EEUU, establecieron su colonialismo e imperialismo mundial, sometiendo y saqueando cientos de naciones, por el gran poder del dinero que fortaleció sus fuerzas armadas, que impulsó las guerras, para luego establecer y dominar los bancos. ¿Acaso el profundo endeudamiento de casi todos los países del mundo no tiene su origen en las guerra y los cuantiosos y forzados préstamos impuestos por esos imperios? El capitalismo debe ser enterrado; estamos en camino a desaparecerlo.

3. Para acabar con el capitalismo y el “dios dinero”, nuestras batallas hay que cambiarlas. Quizá en vez de luchar por más dinero, por más salarios, hay que batallar en las calles porque todos nuestros consumos se reduzcan, las mercancías, los servicios, la salud, la educación, bajen de precio buscando la desaparición de ellos. Si continuamos siendo unos piches imparables consumistas jamás frenaremos –menos enterraremos- a la sociedad capitalista. Tengo la esperanza, casi la única, de que China contribuya a enterrar al imperio yanqui y que los seres humanos no sigamos teniendo el dinero como dios. Por ello si no cambiamos desde abajo para derrotar a los de arriba, estaremos siempre jodidos y oprimidos. (12/X/19)

A continuación una cita en la que el pensador Shakespeare destaca especialmente dos propiedades en el dinero:

1º) Es la divinidad visible, la transmutación de todas las propiedades humanas y naturales en su contrario, la confusión e inversión universal de todas las cosas; hermana las imposibilidades;

2º) Es la puta universal, el universal alcahuete de los hombres y de los pueblos.

Lo que como hombre no puedo, lo que no pueden mis fuerzas individuales, lo puedo mediante el dinero. El dinero convierte así cada una de estas fuerzas esenciales en lo que en sí no son, es decir, en su contrario. Si ansío un manjar o quiero tomar la posta porque no soy suficientemente fuerte para hacer el camino a pie, el dinero me procura el manjar y la posta, es decir, transustancia mis deseos, que son meras representaciones; los traduce de su existencia pensada, representada, querida; a su existencia sensible, real; de la representación a la vida, del ser representado al ser real. El dinero es, al hacer esta mediación, la verdadera fuerza creadora.