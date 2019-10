Apoyadores pobres dicen a AMLO: “No te pongas suavecito; endurece tu gobierno y te irá mejor”

Pedro Echeverría V.

1. Los gobernantes no deben ser represores, tampoco consentidores. Su inteligencia radica en saber balancear las medidas que toma en función del crecimiento –particularmente del desarrollo económico y político de su país en búsqueda de la igualdad de sus pobladores. Tienen que conocer con profundidad las diversas fuerzas internas que se mueven, pero también de los intereses externos que se alían con diversos objetivos. El presidente López Obrador ha compuesto una frase que todos debemos aprovechar en política: “las escaleras se barren de arriba para abajo” que no sólo es aplicable en política pública para extirpar la corrupción; también debe exigirse en la empresa privada que en lo más alto de la escalera realiza enormes negocios, no paga impuestos, obtiene grandes ganancias, opera muchas cosas con enorme corrupción y con ello, produce ejemplos capitalistas que son verdadera enseñanza de la corrupción institucional.

2. El sector mayoritario que apoya a AMLO señala que por ser muy “suavecito” el presidente no ha comenzado a barrer ni el primer escalón de las escaleras y pregunta: ¿Por qué sólo Rosario Robles está en prisión?; ¿será el “chivo expiatorio”, la pantalla que tape a los más de 100 que deberían estar en la cárcel? Si AMLO no ha podido barrer ni un centímetro dela escalera pública, menos podrá siquiera tocar la escalera del sector privado que está rebosante de mugre. Y la gente se pregunta: ¿Por qué AMLO no endurece su gobierno contra los poderosos que en lugar de bajarle a sus críticas y protestas, crecen más con su oposición tratándole de bloquear la construcción del aeropuerto, del tren maya, la refinerías, etcétera? De ninguna manera aceptamos que sea represivo contra el pueblo, pero sí le exigiríamos firmeza frente a los más ricos y poderosos conservadores, de la derecha, que quieren recuperar sus privilegios tocados.

3. Qué importante que en “Las mañaneras” López Obrador siempre tenga las respuestas más acertadas contra la críticas y acciones del PAN, PRI, PRD, y los empresarios. Sin embargo, pareciera que sólo son “dimes y diretes” en los que AMLO demuestra una enorme capacidad reflexiva desnudando la mayoría de las veces a sus opositores; pero la bronca es como repite la gente: “AMLO tiene toda la razón al denunciar cientos o miles de casos, pero si no opera ya, muy pronto los empresarios, los políticos reaccionarios y los poderosos medios de información encontrarán el camino que buscan con intensidad para poner fuera (aut) al beisbolista López Obrador. ¿Cómo que en un año no ha podido iniciar el aeropuerto de Santa Lucía por oposición del poder judicial a pesar de contar con los otros dos poderes? ¿Cómo que existen miles cobrando más que AMLO por amparos en la Suprema Corte? ¡Despertémoslo! (10/X/19)

