En política e ideología no existe la imparcialidad o neutralidad; sirves a explotadores o explotados

Pedro Echeverría V.

1. Apoyo al gobierno de López Obrador, pero ya me cansa su continua repetición de discurso socialdemócrata porque me lo sé de memoria desde que en 1960 ingresé a la izquierda. Sin embargo me gusta que los repita y reitere para ver si los de abajo entienden quiénes son los grandes explotadores, ladrones y asesinos de “cuello blanco” de México y, por otro lado, porque el 80 por ciento de la población vive en la pobreza, la miseria y la desesperación. Pero con mala suerte está equivocando el método porque: a) sus miles de denuncias no van acompañadas de castigo a los mil delincuentes de la clase dominante y, b) porque no propone el renacimiento, la resurrección o el sacudimiento del partido Morena, en lugar de ayudar a decretar su entierro.

2. Morena, lo he publicado muchas veces, debe ser un partido que esté luchando en las calles por la justicia y la igualdad; debe ser el partido que represente la permanente crítica y exigencia para que López Obrador cumpla con sus electores. ¿Acaso debe ser un partido oportunista, palero, que sólo sirva para halagar o apoyar al gobierno como lo fueron y siguen siendo el PRI y el PAN? Lo que se observa en la CDMX y los estados de la República es que Morena es un partido oportunista total cuyos directivos se reparten “lo poquito que reciben”. ¿O piensan que es la primera o única oportunidad para recibir algo? El partido Morena depende el 100 por ciento de lo que diga López Obrador porque a él, sólo a él, se debe su existencia. ¿O hay alguien independiente que pueda despertarlo?

3. En estos momentos deberían estar en la cárcel todos los huachicoleros, los gasolineros tramposos, los multimillonarios ladrones, los que lograron devolución de impuestos, los que no pagaron impuestos en décadas, cientos de funcionarios corruptos, los expresidentes, en fin, unos mil súper corruptos. ¡Purísima madre!, la “pobre” corruptísima Rosario Robles está pagando por todos. ¿Cómo es eso de los pinche amparos que meten los corruptos, los personajes más nefastos, para que no les rebajen su salario, para que no se construya el aeropuerto, más otras chupadas que soporta López Obrador porque también esos corruptos que han jodido y asesinado al pueblo son hijos de dios? Por favor no jodan: la justicia es para el pueblo y la prisión debe aplicarse a los ricos, explotadores y ladrones. (8/X/19)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26