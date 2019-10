¿Puede la gente ser feliz, feliz, en el capitalismo o se esfuerza por olvidar que está jodida, jodida?

Pedro Echeverría V.

1. Así me decía mi amiga Elisa al no vernos durante décadas: “¿A tus más de 70 años sigues con tu Fidel Castro y el comunismo? ¿No te fastidias a lidiar? Yo por el contrario, tres años mayor que tú, vivo en la miseria pero estoy feliz porque dios no olvida a nadie, siempre provee”. Pienso que hay millones de seres humanos como Elisa que aprendieron a vivir con poquísimo, casi sin nada, y dedicar todos sus años a los rezos y en paz. ¿Está bien o está mal? Yo diría que cada quien con su ideología y en este caso como Elisa que no explota a nadie, que no sangra a persona alguna, que ni con su lengua daña a sus semejantes, pues pueden ser felices dentro de su comunidad. Pero de hecho representa una vocación religiosa numerosa, pero minoritaria.

2. Por el contrario los trabajadores, las clases medias, no pueden estar felices porque todos los días tienen que trabajar en condiciones de explotación y esos mismos días deben resolver todos los problemas del hogar: alimentación, vivienda, vestido, escuela y demás asuntos. ¿Cuántos trabajadores los resuelven con un salario de hambre de poco más de cuatro dólares al día? Los trabajadores nunca han tenido aspiraciones de vivir como los ricos; pero sí quisieran vivir con un salario que les alcance para comprar una canasta básica para alimentarse y no sólo alcanzar la mitad de ella o menos. Cuando AMLO señaló que todos estaban felices, habló políticamente. Podría estar mejor si aprovecha su poder para obligar a todos a devolver lo que se robaron.

3. Los que sí son felices son los dueños del poder, pero estarían más si logran derrocar del gobierno a López Obrador. No olvidan los miles de millones de gigantescos negocios que AMLO les frenó con el aeropuerto de Texcoco; tampoco los miles de millones del robo de petróleo; ¿pueden olvidar que no les devolvieron millones de millones de impuestos? Los sectores más derechistas y conservadores encabezados por el PAN se reúnen a diario buscando ideas para boicotear a AMLO, para desprestigiarlo y calumniarlo. Así que el trabajo de AMLO y de sus seguidores tiene que estar muy fortalecido con ideas, con análisis críticos. Que no se confunda el presidente porque la felicidad sólo se logra con trabajo y bienestar. Creo que ni los empresarios y gobiernos ladrones están felices porque quieren más. (8/X/19)

