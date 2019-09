México, López Obrador y “Memorias del subdesarrollo”; ¿es nuestro pueblo sabio, o sometido?

Pedro Echeverría V.

1. Me ha hecho reflexionar con profundidad –ahora mucho más- la película cubana proyectada en 1968, “Memorias del subdesarrollo” dirigida por Gutiérrez Alea. Le vi antes a este director en la década de los sesenta, “Historias de la revolución”, así como después, “Fresa y Chocolate” en los años noventa. Nunca he tenido duda de la enorme calidad de este director, así como he aplaudido que el gobierno cubano no las haya censurado en su momento. ¿Cuántas películas “muy atrevidas” se han prohibido en el mundo, así como en México fueron encapsuladas en su tiempo “La Muerte del caudillo” y los “Hijos de Sánchez?

2. Cuando vi hace 50 años “Memorias del subdesarrollo” no la entendí, me pareció el protagonista (Sergio) un joven gran burgués; cerré mi reflexión pensando en que la Revolución Cubana hacía todo para salir adelante frente al imperio yanqui que la bloqueaba por todos lados; sin embargo hoy, siguiendo la película con el pensamiento crítico y reflexivo que me embarga, me pareció muy aleccionadora. La gran pregunta: ¿pueden los países “subdesarrollados adquirir una fuerte conciencia -sin desviarse o entretenerse en problemas inmediatistas que los perturban- que les permita identificar al enemigo principal, organizarse y luchar contra él?

3. Es el subdesarrollo cubano -repite el protagonista principal de la película- el que impide que la gente piense uniendo ideas, relacionándolas; sus ideas (dice Sergio) siempre son cortas y de pronto olvido; son concretas, directas, para solucionar asuntos inmediatos. Por ejemplo: Invita a la novia a un museo o a una conferencia y el desinterés que muestra ésta es evidente; contrario a lo que sucede en un mercado popular. ¿Tiene razón el joven burgués al culpar al subdesarrollo del atraso a un pueblo dedicado a satisfacer sus costumbres y cultura o es él quien demuestra su propia incapacidad al no entender lo que sucede en Cuba y su pueblo? No sé.

4. Mi pregunta: ¿Qué sucede cuando los pueblos no piensan, no se organizan para luchar, los explotan en grande y se dejan manipular con las ideas de la clase dominante? Muchos repiten que “los pueblos son sabios”, pero el 99 por ciento de ellos viven bajo las botas de minorías de capitalistas e imperialistas; muy pocas veces se han rebelado y, cuando lo han hecho, a las pocas semanas o meses son aplastados. Yo ya no puedo esperar más después de 60 años de ser eternamente derrotado junto a los trabajadores. La lucha seguirá otros 200 años más, es indudable; pero ya no deberíamos autoengañarnos diciendo que vamos ganando cuando somos derrotados.

5. Aprendí hace muchas décadas que “la violencia es la partera de la historia”. También me enseñaron que “ninguna clase social entrega pacíficamente el poder que le costó trabajo conquistarlo”. ¿Qué respuesta pacífica, no violenta, puede esperarse de mil poderosos empresarios mexicanos organizados en “consejos”, y de otros mil políticos que controlan desde hace décadas los partidos y las instituciones de poder? La violencia siempre ha sido impuesta por los conservadores que quieren seguir explotando y oprimiendo; el pueblo sólo exige sus derechos y la respuesta contra él siempre es violenta. ¿o, para no confrontar debemos dejar que nos madreen?

6. Aunque el subdesarrollo económico de un país suele ser la base del subdesarrollo educativo, político y cultural, no es un problema de escuelas o de títulos. La mayoría de países europeos poseen altos niveles escolares, sin embargo casi todos los pueblos sufren grandes desigualdades, opresión y miseria. Los integrantes de los gobiernos del mundo cuentan con muchos títulos académicos, sin embargo son siempre grandes opresores y saqueadores de sus países. La educación tiene que ser liberadora y clasista o sólo servirá para domesticar y subordinar. No son necesarios grandes conocimientos, sino crear un espíritu crítico de investigación que permita conocer el mundo en que vivimos.(15/IX/19)

