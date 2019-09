AMLO muy cobarde: se somete al PAN y a los saqueadores de un pueblo miserable y agachado

Pedro Echeverría V.

1. El presidente López Obrador, está probado: es un político honesto, trabajador y santificado; conoce con profundidad –lo ha demostrado y denunciado ampliamente- a los gobernantes que desde 1982 (en los gobiernos de Miguel De la Madrid y Carlos Salinas) y se han llevado miles de millones de dólares a los paraísos fiscales. Sin embargo, con un terrorífico miedo –disfrazado de estrategia política- ha puesto “punto final” a enfrentar, a castigar, a algunas de las sanguijuelas políticas del tipo Peña, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, Cevallos, Beltrones, así como una veintena de empresarios, que han chupado la sangre de nuestro pueblo.

2. En las seis décadas de gobiernos del PRI y del PAN, los izquierdistas que nos manifestamos en las calles, apoyamos las huelgas, sobre todo los que adoptaron caminos violentos para defenderse, fuimos siempre reprimidos con brutalidad, miles fueron encarcelados e igual cantidad sufrieron asesinatos. Hoy López Obrador defiende el “Estado de derecho” impuesto por la clase dominante como ley a pesar de que domina el poder ejecutivo y legislativo y puede cambiar al funesto poder judicial que recibió como herencia. Me parece que ese discurso de “respeto a la ley” y su “moralidad”, le ha servido a AMLO para cubrir su miedo a ser derrocado.

3. López Obrador, a quien he seguido desde 1986 cuando encabezaba las luchas de los trabajadores petroleros en Tabasco, es sin duda un político brillante e inteligente que estando en una oposición política pacífica ha sabido manejarse dentro del estiércol de la política mexicana. Los izquierdistas, que seguimos a Marx y a Bakunin, sólo vimos a los gobiernos, al PRI y al PAN como representas de los grandes empresarios explotadores, jamás mantuvimos relaciones políticas con ellos ni votamos en sus elecciones burguesas. Por ello, a pesar de que algunos buscamos ayudar la lucha de AMLO, muchos siguen catalogándola como burguesa.

4. Si López Obrador es el presidente número 20 o 21 después de la revolución mexicana 1910-17, podría decirse que el PRI controló 17 o 18, el PAN 2 y Morena 1 (López Obrador). Todos los presidentes de la República, en particular desde Salinas de Gortari (1988-94), han salido del poder después de desfalcar a México. El presidente López Obrador, como activista político y estudioso de la historia, los sabe y mucho de ello lo ha denunciado con muchas pruebas, pero nada hace para castigar a esos desfalcadores de “cuello blanco” porque parece tener mucho miedo y este terror siempre lo cubre con su “punto final” o con frases religiosas sobre la moral y la ética.

5. Con sus “conferencias mañaneras” diarias de aproximadamente 90 minutos, escuchadas y vistas por decenas de millones de mexicanos, y la continuidad de sus mítines en decenas de pueblo y ciudades, sin duda ha desarrollado una enorme conciencia dentro de la población; sin embargo son como arrojar flechas al aire que a pesar de anunciar objetivos nunca dan al blanco. Después de algunos meses “La mañanera” empieza a cansar por repetitiva de denuncias que jamás se castigan: o se declara punto final, o se deja huir a los delincuentes o se vislumbra que los apresados serán liberados antes de los dos meses sin devolver lo robado.

6. Entre unos ocho meses estaré arribando a mis ocho décadas de vida, a mis 61 años de izquierdismo y a 43 como articulista. Me siento físicamente bien pero intelectualmente muy pesimista en política porque sólo he visto derrotas (o victorias muy pasajeras) en las luchas de los explotados del mundo. Estas semanas me he sentido peor porque en vez de crecer el número de mis sitios en publicaciones éstos se han reducido al entrar “Facebook” y “Twiter” que me he negado a acepta. Me pregunto: ¿por qué me publican menos? a) ¿por qué ya escribo tonterías?, b) ¿por fallos en el envío por Internet?, c) ¿por “ser importante” y me censuran? d) ¿por querer ser independiente de todo el mundo? e) ¿por joder a los medios de comunicación? (5/IX/19)

7. Mis cuatro más recientes artículos enviados no fueron publicados.

