Izquierda/México: Anarquismo (1870-1919), Leninismo (1919-77), socialdemocracia (1977-2019)

Pedro Echeverría V.

1. Mucho de lo sucedido en México con los cambios en las luchas de la izquierda social, probablemente se registró igual en muchos países de América Latina por aquello de la “antigua globalización mundial”. Mientras Marx y Engels en 1847 en su Manifiesto Comunista llamaban a la clase obrera, al proletariado de Europa, a luchar –hasta enterrar- la sociedad de explotación capitalista encabezada por la burguesía, en la mayoría de los países del mundo –particularmente en América- predominaba el campesinado y el trabajador de los talleres artesanales. Por ello en aquellos años los ideales anarquistas de Proudhón y Bakunin penetraron mucho más en los trabajadores de los países no capitalistas. Por ello se clausuró la Primera Internacional.

2. En México el líder más importante del anarquismo -quizá el más importante de la historia mexicana- fue Ricardo Flores Magón; no sólo luchó acompañando a los obreros y las huelgas contra la dictadura porfiriana, sino que batalló en la revolución pero denunció el carácter burgués de Madero, luego luchó contra el gobierno de Carranza, la Constitución burguesa y el gobierno de Obregón. Este último lo mandó asesinar en las cárceles de los EEUU. Flores Magón organizó en 1912 la anarquista Casa del Obrero Mundial e inspiró en 1920 la creación de la Confederación General de Trabajadores. Sin embargo el anarquismo de Rodhakanati y López Chávez, estuvo presente en México desde los tiempos del gobierno de Juárez (1858-72).

3. El leninismo introduce desde Rusia una versión marxista en México en 1919, por mandato de la Internacional Comunista (IC). Ese año, como en decenas de países, se fundan partidos comunistas con el fin de dar cobertura mundial, para proteger, a la recién revolución rusa. La realidad es que ese PCM no funcionó porque la revolución mexicana estaba muy fresca y en la Rusia –después de la muerte de Lenin en 1924- se registró la gran confrontación Stalin/Trotski que llevó al asesinato de éste en 1940 en México. El PCM funcionó dando bandazos con una dictadura de Dionicio Encinas de 1940 a 1960, como secretario general y luego de Martínez Verdugo de 1960 a 1980 en el mismo cargo. En aquellos años se registró a unas 100 pequeñas organizaciones de izquierda: guevarismo, espartaquismo, trotskismo y maoísmo.

4. Acerca de este periodo que hemos llamado leninista, porque el PCM era el partido dominante en la izquierda; contaba con los apoyos internacionales, asistía a las reuniones en Moscú y realizaba las alianzas políticas necesarias. Los 100 partiditos de fuera (con 100 a 1000 militantes) sólo nos dedicamos a acompañar las luchas obreras, campesinas y estudiantiles; a elaborar y repartir propaganda, participar en algunos debates y a formar círculos de estudio. Sin embargo entre los estudiantes de la UNAM y el IPN siempre fuimos mayorías de izquierda. En estas pequeñas organizaciones surgieron las diversas interpretaciones del marxismo, las posiciones críticas al exterior e interior de partidos, así como los cambios del pensamiento revolucionario.

5. El año 1977 es el inicio de la llamada izquierda electoralista, la Socialdemocracia o izquierda oportunista o acomodaticia. Será siempre el año del comienzo de la desaparición de la izquierda radical en México. Fue el año en que la burguesía, el gobierno ladrón y asesino del PRI -encabezado entonces por el presidente López Portillo y su secretario Reyes Heroles- lanzó sus redes para atrapar a toda la izquierda oportunista. Hay personajes de esa izquierda oportunista que se han anotado seis o siete diputaciones y senadurías, es decir 30 o 40 años ocupando los cargos y repitiendo los métodos, que antes decían combatir. ¿Puede esta “izquierda” ser diferente al PRI, PAN, PRD, si sólo vivió de los discursos e inconsecuencias prácticas?

6. Alguien ha hablado del “fin de las ideologías” haciendo notar que todos aquellos personajes políticos que en algún momento defendieron su pensar a favor de los trabajadores o de los empresarios burgueses, ahora no lo hacen porque prefieren acomodarse según las circunstancias. Hoy la izquierda de los trabajadores y la derecha de la burguesía, parecen haber desaparecido haciendo un recorrido hacia el centro donde coinciden los intereses económicos y políticos. Me entristece, me preocupa, recordar aquella maravillosa década contracultural de los años sesenta y las batallas obreras, la lucha de clases, en las huelgas de los años setenta. El electoralismo impulsado por la burguesía para acabar con los movimientos en las calles, fábricas y campos, fue un golpe definitivo.

7. Ante la desaparición de la izquierda en México, al asumir el cargo presidencial el socialdemócrata, de centro/izquierda López Obrador, hoy el debate –además de combatir con todas nuestras fuerzas a la burguesía explotadora haciendo conciencia en el pueblo- debe centrarse en la búsqueda de una unidad para impulsar las movilizaciones que obliguen a AMLO y su partido a obligar a todos los exfuncionarios a devolver todo lo robado a cambio de no recibir un castigo de muchos años en prisión. Se fueron ya nueve meses de gobierno y muchas promesas de cambio apenas comienzan; es necesario seguir vigilando en serio la situación económica y política del país para no sufrir sorpresas o decepciones. (1/IX/19)

