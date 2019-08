Robles, Peña, Lozoya, perseguidos por ladrones millonarios; saldrán de la cárcel por esos millones

Pedro Echeverría V.

1. En el capitalismo todo, todito, se compra con dinero, hasta eso que llaman amor y dignidad. El 90 por ciento de la población mexicana lucha a diario por conseguir el dinero para su alimentación, el otro 10 por ciento batalla por él para acumularlo y tener más poder. ¿Si el dinero en el capitalismo lo resuelve todo cómo convencer o evitar que todo el mundo esté tras él? Se ha publicado muchas veces que México ocupa los primeros lugares en desigualdad social en el mundo, precisamente porque es uno de los más corruptos del universo. No ha habido en la historia de México un alto o medio funcionario o empresarios que no haya robado o explotado. Hace unos años un presidente municipal raro reconoció: “Bueno yo si robé, pero poquito”.

2. En tanto el 90 por ciento de la población vive en la pobreza y la miseria, en el desempleo y el hambre, los grandes políticos y empresarios guardan sus depósitos en los llamados “paraísos fiscales”, es decir en países como Suiza e islas vigiladas por ejércitos yanquis o de la ONU, según acuerdos internacionales de protección imperialista. Los bancos para “ahorradores” han pasado a segundo término. ¿Cree el pueblo que los expresidente mexicanos y sus cercanos colaboradores tienen sus dineros en los bancos donde fácilmente los puede congelar el gobierno? En un banco: ya me imagino al Salinas, Fox o Calderón, haciendo la cola en los bancos para que les den un ticket de turno para esperar ser atendidos después de hacer cola en una caja.

3. Pienso que Rosario Robles ha sido muy bien atendida porque está de buenas: 2 meses o 6 meses tras las rejas, mientras se atiende su caso, no está mal. Yo pediría que se hiciera lo mismo con Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña: a) una gran campaña en los medios de información internacional; b) que los obliguen a devolver todo lo robado y desaparecido y c) que a los seis meses de “fresco bote” los saquen de prisión. Lo importante es lo obvio: si no devuelven lo robado que les pongan 50 (cincuenta) años y los dejen sin visita conyugal. Si se investigan a fondo a los presidentes, pueden encontrárseles más de cincuenta mil millones de pesos a cada uno. ¿Puede imaginarse AMLO la felicidad del pueblo para no acusarlo de cómplice por silenciar?

4. Estamos caminando hacia el noveno mes de gobierno de López Obrador a los que hay que sumar los cinco meses anteriores a su toma de posesión. AMLO gobierna con un poder legislativo (diputados y senadores) de su partido (Morena) ampliamente mayoritarios. Si bien los cinco sexenios anteriores gobernados por el PRI y el PAN dejaron hecho trizas al país, es decir en bancarrota total, ya 13 o 14 meses son suficientes para evitar las equivocaciones y dar la vuelta para echar las culpas a los demás. Ha logrado dar pasos importantes, pero muchas propuestas no se han iniciado o están a medias, por los varios bloqueos que ha sufrido en el poder judicial que por miedo o cobardía no los ha querido enfrentar a pesar de venir del viejo régimen.

5. Lo más preocupante es que AMLO mantiene dormido a su partido (Morena) en todo el país. En vez de educarlo políticamente mediante la participación en las luchas por sus demandas o acompañando las demandas y gestiones de otros, en foros, círculos de estudios políticos, les ha aconsejado calma y cero confrontación. La mayoría –sin una idea política- se siente muy cómoda en su casita sin hacer nada; sin embargo la crítica crece porque AMLO deja todo a las “buenas intenciones” de los enemigos y no se prepara para responder a las permanentes agresiones de la clase dominante que usa al poder judicial y demás estrategias que tiene a la mano. En nueve meses se hubiese logrado mucho más para el pueblo, si se aplicara la estrategia movilizadora.

6. Si logran escapar de “la justicia” Rosario Robles, Emilio Lozoya, los expresidentes y una veintena más de políticos y empresarios de la mafia, es porque AMLO no pudo con el paquete. Podrá hacer AMLO cambios importantes pero nunca la llamada Cuarta Transformación que cambiaría a jueces, magistrados, funcionarios del INE, acabaría con insultantes salarios de 100 mil mexicanos pobres y miserables, así como los de 50 mil multimillonarios. Si Morena consigue movilizar en la ciudad de México y en todos los estados de la República a toda su gente, pondría a temblar a “la mafia del poder” haciéndola obedecer cualquier medida gubernamental. Sin embargo, lo que observo a diario frente a “las mañaneras”, los comentarios, los noticieros, es que al pueblo le va mal y está de malas. Los que deben ponerse los lentes son otros. (16/VIII/19)

