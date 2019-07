Si en México faltan miles de médicos, en Cuba sobran y están dispuestos a solidarse con el pueblo

Pedro Echeverría V.

1. En Cuba no se construyó el socialismo igualitario porque el capitalismo mundial predominante torpedeó y siguió demostrando su enorme fortaleza; sin embargo una enorme cantidad de cubanos adquirieron una amplia conciencia de solidaridad para beneficiar a los pueblos explotados y pobres. Yo estuve unos 15 días en Venezuela el año de 2010 y casualmente sufrí un leve padecimiento; alguien me recomendó ir a consultar a “los cubanos”. Fui una tarde, me atendieron a los 15 minutos, me revisaron, me entregaron una medicina y al querer pagar me dijeron que el gobierno de Hugo Chávez es el que proporcionaba el servicio gratuito. Luego me enteré que en Venezuela y otros países de América, había numerosas clínicas atendidas por médicos cubanos.

2. Hace dos días leí en la prensa que el gobierno de López Obrador buscaba contratar médicos cubanos; me pareció que luego se publicó que AMLO lo había negado. Sin embargo hoy en su discurso se publica de que en México hacen falta miles de médicos porque las universidades –con el pretexto de “no pasar el examen de selección” y de falta de presupuesto- suelen dejar fuera anualmente a más de 13 mil estudiantes que solicitan ingreso a la facultad. Y no es solamente en la facultad de medicina, sino en todas las carreras y universidades de México. Los únicos que año tras año acumulan ganancias son las escuelas privadas o particulares que mediante altas cuotas y comerciando todo, se aprovechan de esos cientos de miles de rechazados.

3. Recuerdo que en algunas poblaciones de Yucatán (Hocabá, Hoctún, Chocholá) Champotón, Campeche, llegaron pasantes médicos en servicio social que eran muy queridos en los pueblos porque además de curar emergencias, atendían a la población cobrando precios bajos por consulta. Luego se integraron a la población e incluso llegaron a ser presidentes municipales. Pero también recibí el argumento de que miles de médicos preferían estar sin trabajo en las ciudades a irse a los pueblos donde podrían sufrir incomodidades, falta de agua potable, etcétera. Aquí los cubanos poseen una gran ventaja porque están entrenados en la vida rural al servicio de los pobres, así como en la urbana. Esto me recuerda a los profesores que siempre se negaron a ir a los pueblos rurales.

4. Los cubanos, además de los médicos y otras profesiones, han dado solidaridad en otros países, incluso en África (en Angola o Mozambique) ¿Qué problema habría y con quién si 600 médicos cubanos fueran contratados por México en tanto las universidades mexicanas producen los médicos que el pueblo necesita? Veinte médicos cubanos por estado de la República surtidos con medicamentos para enfermedades sencillas, es decir, enfermedades más comunes. Recuerdo que Ivan Illich, el filósofo de la educación, también analizó la problemática de la salud y se inclinó a una formación más sencilla, menos sofisticada de preparación de médicos, para curar las enfermedades de las masas. Cuando se requieran especialistas se pensará en las grandes ciudades. (14/VII/19)

