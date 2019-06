El único preso -el tal Ancira- de los 1000 corruptos del presidente AMLO, fue liberado en España

Pedro Echeverría V.

1. El colmo de la política de López Obrador: el único de sus presos capturado en España, el tal gran empresario y defraudador Alonso Ancira –en proceso de ser extraditado a México- después de entregar una gigantesca lana en euros a las autoridades españolas, se le ha dejado libre. Ya puede turistear –claro junto a su familia- en todo el territorio de ese país. Para no pisar la prisión mexicana, Ancira ha dicho que prefiere quedarse en España desde donde puede hacer funcionar todos sus negocios. ¿Será que el presidente AMLO se le abra el corazón como siempre, y lo perdone mediante una promesa?

2. En la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República informó la decisión de las autoridades españolas en cuanto a la libertad concedida al empresario y que le fijaron una garantía de un millón de euros (más de 20 millones de pesos) al accionista principal de la empresa Altos Hornos de México, para garantizar su libertad bajo fianza. Ahora, el gran empresario, sin salir de España, podrá recorrer como turista de lujo, dilapidando los miles de millones de dólares defraudados al pueblo. Gana España, gana el empresario, ridiculizan a López Obrador y se joden -como desde hace siglos- al pueblo mexicano.

3. Me imagino las burlas, las carcajadas de la derecha PAN-PRI, de los empresarios, de los medios de comunicación, haciendo mofas por las “ ridiculeces” que hace el gobierno de López Obrador que posee un miedo profundo a la clase dominante. Ésta ya aprendió a resbalar cualquier crítica o calificativo de los discursos de López Obrador; saben ya que los discursos sirven para entretener a sus seguidores por un tiempo mientras se dan cuenta que “todo es más de lo mismo”. ¿Seguirá por ese camino cuasi religioso de perdona todo, a pesar de que puede convertirse en una burla?

4. Algunas gentes me preguntan: ¿para qué les sirven a los altos políticos los miles y miles de millones que roban si no se los van a llevar al morir? Pues para entregar como ahora en España un millón de euros como “garantía por la libertad”; o repartir miles de millones de pesos entre amigos y socios en la delincuencia para que silencien todo; o comprar más propiedades para heredarlas a hijos y familiares para que continúen por el mismo camino; para hacerlo se necesita mucho dinero. ¿Cómo garantizar que ese dinero no te lo expropie el gobierno u otro delincuente? Saber repartir entre amigos.

5. Todos los hijos y parientes muy cercanos de los expresidentes ocupan altos cargos o empiezan a escalar en la política: a) porque aprendieron el movimiento de sus padres, b) porque desde niños mantuvieron relaciones con otros hijos, c) porque además de la relaciones tuvieron dinero, d) porque los de abajo nunca aprendieron a liberarse de los de arriba. ¿Cuántos diputados, senadores del pasado y actuales se hicieron solitos, sin la recomendación, el dinero o la palanca de algún personaje del poder? Para eso, para los hijos y parientes, sirven los miles de millones que roban y acumulan los políticos.

6. Son realmente pocos meses de gobierno de AMLO para adelantar lo que sucederá; sin embargo el lunes 1 de julio –hace exactamente un año- fue electo y podría decirse que comenzó a funcionar. López Obrador ha realizado avances importantes y otros puntos donde no ha podido porque la clase dominante “ya le tomó la medida” (miles siguen cobrando más que AMLO). El peligro es que no haya avances importantes y todo quede a la mitad que, en la práctica no sería nada, porque la clase dominante recuperaría los espacios que estaban a punto de perder. Sería terrible que fuera un gobierno burgués más. Muchos pesimistas veríamos confirmar nuestro pensamiento. (29/VI/19)

