Profesores de la CNTE: “perro que ladra como Trump, no muerde”. La lucha seguirá en las calles

Pedro Echeverría V.

1. Dudo, estoy pensando que este sexenio puede terminar como los demás: en nada bueno para el pueblo. Un magnífico discurso dando un poco de conciencia a la población, pero lamentándose siempre en que no se puede avanzar porque la clase política y empresarial se enojaría y se vendría encima para aplastar el proyecto, que como muchos, bien podría quedarse en el papel. Exactamente lo mismo que sucedió hace una semana con Trump: éste asustó a AMLO con “el petate del muerto” para que corriera a construir el muro y así prohibir el paso de los migrantes. AMLO parece muy realista, pero los norcoreanos –con escasos 26 millones de habitantes- nos enseñaron que “perro que ladra no muerte” y Trump con sus ladridos sólo asusta a los cobardes.

2. ¿Y qué tal si no son simples ladridos y nos muerde? Pues, además de inyectarnos contra la rabia, el mundo –uniendo sus fuerzas con China, Rusia, Venezuela, Cuba, inventaría un arma efectiva, realmente eficaz, que le haga morder el polvo de la vergüenza. Ese mismo miedo terrorífico que tiene el gobierno de México a Trump parece ser igual al que tiene en México a empresarios, conservadores y derechosos partidos. De tanto repetir López Obrador en sus discursos los nombres de los defraudadores, ladrones y asesinos, integrantes de los cinco gobiernos anteriores, ya nos los sabemos de memoria. Los queremos en la cárcel devolviendo lo robado, pero no queremos escuchar más si no son castigados.

3. Mis compañeros de la Coordinadora (la CNTE, la organización de 500 mil maestros en lucha consecuente desde hace más de 25 años), después de tres o cuatro reuniones con AMLO y los lópezobradoristas, después de analizar en reuniones y asambleas seccionales y generales, han concluido que “Pese a los avances en las negociaciones con el gobierno federal, el magisterio disidente optó por no confiarse al considerar que la administración de Andrés Manuel López Obrador es de corte neoliberal y pretende desmantelar a las organizaciones sociales”. Fue durante su asamblea nacional representativa –que concluyó la noche del sábado 15– cuando la CNTE llegó a esa conclusión preliminar.

4. La CNTE nació en 1979 oponiéndose a la terrible e imparable corrupción que caracterizaba a la dirigencia del Sindicato (SNTE) entonces encabezada por el profesor Jonguitud Barrios. A los diez años –en 1989- un poderoso movimiento magisterial del cual fuimos parte, logró echar del poder a su corrupta camarilla sindical, pero el presidente Salinas logró imponernos a Esther Gordillo. Los gobiernos sexenales de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, contaron con el total apoyo de la secretaria general del SNTE y ésta con el total apoyo presidencial. Se sintió tan poderosa la profesora Gordillo que se atrevió a oponerse en un punto al presidente Peña Nieto y éste la mandó a la cárcel.

5. Era tan corrupta y tan llena de acusaciones de fraude sindical la maestra Gordillo, que cuando el presidente Peña la encarceló, nadie levantó un dedo en su defensa, pero tampoco de condena contra el presidente, a pesar de ser tan funesto como sus antecesores. A los maestros les importó un bledo, pero lo mismo sucedió al alcanzar su libertad total, de todo, a los cinco años. Quizá es una muestra más del carácter acomodaticio y oportunista de casi todos los profesores del sindicato magisterial de este país. Sin embargo, al coincidir la libertad de la Gordillo con el inicio del gobierno de AMLO, los viejos líderes del SNTE se han comenzado a mover para batallar apoyando o repudiando a la profesora Gordillo.

6. No creo mucho en ese halago de que “el pueblo es sabio”. La mayoría “es sabio” en lo que hace a diario. Pienso más que la ideología o el pensamiento del pueblo, es trasmitida por la clase dominante; que es la ideología de los padres, de la iglesia, de la escuela, de los medio de información, del imperio, la que penetra en la mente del individuo, la que lo domina. Los maestros son sabios dando clases; los campesinos cultivando la tierra; pero políticos profesionales, que han vivido de la política por décadas son los verdaderos sabios en el campo de engaño, el robo, la manipulación. ¡Qué dificilísimo es encontrar a un político honesto, servidor de los de abajo, por ello la CNTE puede tener razón! (17/VI/19)

