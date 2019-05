En México sabemos de guerras sobre Europa, Vietnam, Oriente Medio, pero nunca sobre EEUU

Pedro Echeverría V.

1. Muchos mexicanos tenemos la convicción que EEUU se transformó en poderoso imperio, en policía mundial, al convertirse en el gran acreedor económico, por tanto político, al concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945. Aquellas dos grandes guerras se desarrollaron en Europa dejando al continente en ruinas, destruido y endeudado, precisamente con los EEUU; país que no sufrió en su territorio siquiera de la ruptura de un vidrio. ¿Fue acaso a Europa el ejército yanqui para salvarla de los alemanes o, por lo contrario, fue a vender armas a los dos bandos en pugna? ¿Puede olvidarse que sus dos bombas atómicas (Hiroshima y Nagasaki) fueron arrojadas por EEUU sobre Japón para demostrarle al mundo a qué país se deberá obedecer en adelante?

2. ¿Por qué sobre Nueva York y Washington no se ha desarrollado una guerra si desde 1945 EEUU ha sido el más grande asesino de la humanidad en los cuatro continentes: Asia, Europa, África y América? Desde que en 1960 tuve conciencia de las guerras, las revoluciones, las clases sociales y la lucha de clases, pude protestar contra la larguísima (1960-75) Guerra de Vietnam que realmente no fue una guerra sino una masacre de EEUU contra el pueblo. Pude protestar contra las invasiones a Cuba, Dominicana, Panamá, pueblos de África y Medio Oriente, asesinatos miles de dirigentes, todos provocados por los EEUU y la matanza de negros discriminados por el racismo de los mismos EEUU. ¿Por qué no ha habido una invasión al territorio yanqui?

3. Hace algunos años EEUU –usando a fuerzas internas conservadoras, derechistas, fascistas, de cada país: en Túnez, Libia, Egipto, Arabia, Siria, Irak, Afganistán, y ahora Irán- el ejército yanqui, armado con cañoneras, aviones, helicópteros, no han dejado de invadir y asesinar con sus aviones y bombarderos, a decenas de miles de pobladores y, al mismo tiempo, destruir centros históricos, hospitales, escuelas, edificaciones con grandes valores históricos. El único bombardeo importante contra EEUU fue el de inicios del presente siglo contra las llamadas “Torres Gemelas” que ahora se ha probado que fueron la CIA, el FBI, los que los hicieron con la estrategia de culpar a Irak y Afganistán y así iniciar un bombardeo contra los pueblos y líderes de esos países.

4. Con sus bombardeos y sus invasiones cientos de grandes ciudades, en especial Irak, Palestina, Yugoslavia, sufrieron destrucciones históricas increíbles. ¿Llorarán los yanquis que una mañana amaneciera bombardeada la Casa Blanca, el Capitolio, el Pentágono, toda la zona de Wall Street, la Estatua de la Libertad y los aeropuertos? Nadie desea que hayan más muertes y destrucciones, pero, ¿qué han hecho los yanquis en los últimos 100 años sino asesinar pueblos, destruir países y luego saquearlos? En México dicen que cada país cosecha lo que siembra y nadie podrá escapar de lo que ha hecho. Los mexicanos, a pesar de nuestras batallas en las calles, somos extremadamente pacíficos; pero los yanquis se han ganado a pulso eso y más.

5. En México el gobierno de López Obrador seguramente condenará cualquier agresión contra Irán. Los EEUU están desesperados por obtener petróleo y amenazan en el Golfo Pérsico con 120 mil soldados con invadir a Irán. Rusia, China y más de una decena de países con tendencias antimperialistas, seguramente condenarán a los yanquis. México seguramente mantendrá la línea de “no intervención y autodeterminación de los pueblos” que aunque muy tibia es una línea antimperialista. Pero no faltarán en México grandes manifestaciones de repudio y condena ante cualquier agresión a Irán. De todas maneras, aunque las amenazas de Trump son de exterminio, no creo que Trump rebase con su radicalismo los intereses de conseguir el voto.

6. Pero además de la solidaridad de Rusia, China y demás, Irán no es un pueblo dócil, dispuesto a someterse y sin dignidad; al contrario: los chiítas y sunitas son culturas de oriente que han demostrado a través de milenios su enorme dignidad y están dispuestos a llevar a Nueva York y Washington la guerra. ¿Qué hacen los yanquis, qué han hecho durante alrededor de un siglo en el mundo sino buscar saquearlo, robarle todas sus riquezas con el fin único de conservar su poderío económico y armamentistas que les siga permitiendo ser el amo del mundo? Pero ahora sí los EEUU se derrumban y muy pronto China y otros países asiáticos lo derrumbarán de ese poder que lo hizo el gobierno más criminal del orbe. ¡Muera el imperio yanqui y todos los imperios! (16/V/19)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26