El gobierno de López Obrador es popular, no es de los trabajadores, tampoco de la burguesía

Pedro Echeverría V.

1. Acabo de leer un declaración del Ejército Popular Revolucionario (EPR); conozco la posición del Ejército Zapatista, así como la el pensamiento y la lucha política-sindical de los maestros de la CNTE. Con parecidos argumentos rechazan las políticas del presidente López Obrador desde la izquierda, desde el lado de los explotados y oprimidos. Creo que tienen un poco de razón porque AMLO no deslinda totalmente con la burguesía, porque le da miedo hacerlo por aquello del gran poder empresarial y del imperialismo que también busca joderlo. ¿O se piensa acaso que los conservadores, la derecha, no está lista para derrocar a AMLO cuando se lo proponga?

2. Yo le tengo un gran respeto y admiración a todos aquellos revolucionarios izquierdistas que se juegan la vida luchando a diario -y por muchos años- con las armas en la mano, en las calles y las cárceles (como mi único héroe, el anarquista Ricardo Flores Magón). Sin embargo, la mayoría de las veces para destruir a la burguesía y el capitalismo, se necesita un pensamiento que entienda y explique la realidad. Por ello hay pensadores “FIFIS” como Petras, Chomsky, Amín, Wallerstein y otros, metidos en este asunto de los cambios revolucionarios. Pienso que mis amigos de las tres corrientes tienen que pensar en serio buscando la unidad, antes que muchos se arrepientan.

3. Marx, al estudiar el capitalismo –particularmente europeo- definió que la contradicción principal, el enemigo antagónico del capitalismo, era la clase obrera o proletaria. Que los campesinos fueron importantes en la época feudal, pero en el capitalismo jugaban un papel secundario en los procesos revolucionarios. Lenin, gran dirigente de la revolución rusa de 1917, discípulo de Marx, planeó que como en Rusia había poquísima clase obrera, los intelectuales “obrerizados” dirigirían la revolución. A partir de los años sesenta, ya intelectuales como Marcusse y sus amigos, demostraban que la clase obrera se había aburguesado al subsumirla el capitalismo.

4. En Europa no hubo revolución anticapitalista, aunque electoralmente triunfaron gobiernos socialdemócratas (bautizados tramposamente de izquierda) que han gobernado haciendo reformas progresistas, pero reafirmando terriblemente el capitalismo. En Rusia los bolcheviques de Lenin tomaron el poder en nombre de la clase obrera, pero no pudieron construir el socialismo, quedándose en una especie de capitalismo de Estado. En China triunfó el campesinado de Mao en 1949, no se construyó el socialismo, pero a 30 años Deng iniciaría el desarrollo capitalista que la convertiría en un poderoso país en el camino de superar con creces al imperio yanqui.

5. Pienso que intelectuales como Dussel, Bartra, Taibo (que no tienen ni la más mínima cola que les pisen), deben crear una comisión formal para ayudar a analizar y discutir con los compañeros del EPR, EZLN, CNTE y otros, acerca de la necesidad de unir esfuerzos para frenar un posible golpe de Estado dela burguesía y abrir de par en par las puertas para profundizar reformas socialdemócratas, por ahora; más adelante no sabemos. Los gobiernos yanquis tienden a acelerarse porque sienten que están perdiendo terreno en el mundo frente a China que no deja de avanzar en los mercados. López Obrador es la gran oportunidad de México frente a un capitalismo salvaje. Pienso que otra oportunidad está lejos aún.

6. López Obrador nunca fue marxista, pero levantó movimientos que ni 20 marxistas juntos –yo entre ellos- pudimos levantar nunca. Ha integrado un gobierno socialdemócrata, de clases medias o pequeño-burguesas, que ha sacudido a los empresarios, que ha puesto al borde de la desaparición a partidos burgueses (PRI, PAN, PRD,) que durante décadas nos patearon por atrás a los izquierdistas. ¿Representará el lópezobradorismo otra forma de política que en vez de ser la clásica burguesa o la clásica de los trabajadores, sea amplia y popular? Quizá es tiempo de repensar nuestras concepciones poco antiguas para entender el futuro. (3/V/19)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26