Acabemos con la migración derribando las fronteras, además de repartiendo capitales acumulados

Pedro Echeverría V.

1, ¿Saben quiénes colocaron las fronteras entre pueblos y países, ordenando quién entra y sale? Obvio, los poderosos, los ambiciosos de poder, los que tenían las armas y ganaban las guerras. Los millones de migrantes de países de África, América, Asia -miserables, saqueados por los yanquis y otros imperios- sólo representan un peligro para los que están acostumbrados a tenerlo todo, a gozar de todo y buscan dominar todo. Desafortunadamente esa ideología del individualismo, del egoísmo, capitalista, nos las ha metido hasta los huesos.

2. Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera, son países idénticos, sin muchas diferencias, a México desde el lado económico y político. Los países centroamericanos o suramericanos tienen a más de un 80 por ciento de su pueblo en la pobreza y miseria y algunos miles de millonarios que controlan todos los negocios. ¿O es que se olvida que México también es un país de alta migración hacia EEUU? Obvio tampoco podemos olvidar que EEUU en los siglos 15, 16, 17, se conformó con millones de migrantes europeos y de otras regiones.

3. Así que todos tenemos relación con la migración; no tenemos culpa alguna por nacer en un país pobre, saqueado o dominado por imperio alguno. En otras circunstancias la migración por trabajo o ingresos no debería existir porque todos somos los dueños del mundo, y si se trata de conocer o pasear por alguna región, la libertad para hacerlo en un mundo sin fronteras, será determinante. En vez de que los conservadores, la derecha, pidan que México expulse a los migrantes, la izquierda, los progresistas, debe organizarse para prestarles buena atención.

4. ¿Cuántos migrantes han llegado a México en los meses recientes? ¿Unos cinco mil, 10 mil? México cuenta actualmente con unos 130 millones de habitantes con un gigantesco subempleo y desempleo. Con o sin migrantes nuestro país sufre una desigualdad económica que va de un 80 por ciento de pobres a 20 por ciento de clases medias altas y ricas. Reflexionando sobre las cifras puede concluirse que la migración no es grave, sobre todo si el pensamiento es a emigrar hacia los EEUU. Por ello los migrantes no son el peligro inminente escondido.

5. Duele escuchar: La mente sufre antes de que pasen las cosas; los inmigrantes padecen todas las calamidades antes que les sucedan; pero cuando entran a EEUU, ya no es un pensamiento es un juego de vida o muerte, ya que parece una cacería la persecución voraz, ya sea por parte de los agentes policiacos o de civiles gringos, quienes les disparan muchas veces por diversión. Se hacen las víctimas siendo que muchas veces hasta secuestran a los “indocumentados” para explotarlos de manera clandestina ya sea en sus hogares para las labores domésticas o para atender sus ranchos.

6. En 2001, cuando se organizó la Caravana zapatista Chiapas-ciudad de México, yo me instalé acompañado de mi sobrino en el autobús 40 ocupado por españoles y vascos, obviamente de izquierda. Allí escuchaba de los europeos de izquierda acerca dela organización que tenían de apoyos a los migrantes en su travesía a Europa, de manera particular a la península ibérica. México no tenía entonces el problema pero aprendí que mientras los conservadores, los derechistas hablaban pestes contra los migrantes, los izquierdistas creaban centros para recibirlos y darles comida.

7. El gobierno de López Obrador, aunque sólo es de centro-izquierda, ha actuado como de izquierda al recibir, darle comida y albergue a miles de migrantes que son igualitos a nosotros: de igual color de piel, en busca de ingresos para la familia y con muy malos servicios de salud y educación en sus países. ¿Por qué los migrantes, siendo seres humanos como todos los que viven sobre la tierra, no son recibidos en los países poderosos llenos de riquezas? Porque no hay una ley internacional que diga que todos los seres humanos son iguales y del mismo mundo. (29/IV/19)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26