Antes de la “renuncia de AMLO”, exigimos prisión inmediata a expresidentes, a Cevallos y Lozano

Pedro Echeverría V.

1. Estos días se ha desatado una campaña, disfrazada de internacional, escrita en varios idiomas, exigiendo la renuncia a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. No sé de la técnica que se usó, ni de los personajes que las pagan, pero en México sí conocemos a los muy desprestigiados políticos que siempre se encargan de estas perrísimas estrategias. Son los mismos de siempre: expresidentes, dirigentes de partidos, de empresarios, “intelectuales” y medios de información. Son los grandes burgueses, neoliberales y pro imperialistas dispuestos a masacrar a los pueblos para que sigan conservando poder y riquezas.

2. Por pura curiosidad organicé una lista de 100 principales exdirigentes del PRI, PAN y PRD que –antes de pedir la renuncia de AMLO- deberían estar en prisión poniendo número uno al máximo delincuente y de 90 a 100 a los que podrían salvarse de ir a la cárcel por su menor peso o poca importancia. No es que estos últimos no hayan desfalcado el erario nacional, lo que ha sucedido es que se han encerrado ellos mismo en sus estados, dejando de figurar en política. Pero debe quedar claro que la lista es por lo menos de 1000 (mil) metiendo en ella –no solo a los principales políticos- también a los empresarios, algunos intelectuales y periodistas.

3. Le he pedido a mis amigos que me envíen a sus candidatos para estar tras las rejas por lo menos unos cinco años o que me digan si devolviendo cada candidato los 10 o 20 mil millones de dólares robados se les podría perdonar la prisión. La realidad es que para poner el primero de la lista tuve que escoger con enorme dificultad entre el expresidente asesino y ladrón Carlos Salinas y el abogado ladrón y consejero del PAN y del PRI Diego Fernández de Cevallos. Lo mismo me pasó entre Calderón, Fox y Peña por el tercer lugar, por sólo tener el dato de los 300 mil asesinados y carecer del dato de los miles de millones de pesos que esconden en los paraísos fiscales.

4. Ernesto Zedillo, a pesar del incomparable mal que hizo a México con Fobaproa, pude balancearlo con Javier Lozano, Javier Duarte, César Duarte, Rosario Robles, Alejandro Gutiérrez, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Lozoya. ¿Deberían estar estos “angelitos” en prisión? Espero que mis amigos opinen al respecto. Lo que me extrañó de la lista delincuencial que elaboré es que son muy pocos los panistas y perredistas que incluí; pero seguramente, antes de entregar la lista donde corresponde, muchos más personajes la complementarán. ¿Cuántos gobernadores hombres y mujeres adquirieron propiedades, acciones bancarias y empresariales?

5. En México el 99 por ciento de los ciudadanos que han ocupado algún cargo gubernamental han metido la mano directamente en el presupuesto público o han recibido parte de él siendo importantes cómplices. En México dicen con el cinismo más grande: “No me dés dinero, sólo colócame donde hay”. Nadie, absolutamente nadie ha salido con las manos limpias; a los funcionarios les ha bastado cuatro años o un sexenio como alto funcionario de gobierno para asegurarse para siempre una vida de rico millonario. Eso ha prometido acabar López Obrador poniendo las bases; por ello exigen su renuncia inmediata.

6. Pero lo que más les ha dolido son las “conferencias mañaneras” en las que López Obrador les dice “con todo respeto” sus verdades, verdades que cualquier miembro del pueblo o lo sociedad les ha dicho o les diría en su cara porque eso son: Conservadores, derechistas, neoliberales, delincuentes, ladrones, asesinos, mentirosos, funestos, y por lo menos 20 adjetivos más. Eso y más han sido los priístas y panistas. ¿No les gasta escucharlo? Pues que se tapen los oídos, la nariz y la boca. El pueblo tiene la obligación de seguirles gritando para desahogarse y no verse obligado a caerles a palos por lo mucho que lo han saqueado y odiado. (22/IV/19)

