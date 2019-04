Como en Ecuador, ¿alguien en México recibirá miles de millones yanquis para hacer a un lado a López Obrador?

Pedro Echeverría V.

1. Acabo de recibir de Antonio Sucre de Ecuador un interesante trabajo que me parece que explica muy bien como el FMI y el gobierno de los EEUU –comprando al gobierno de Lenin Moreno- lograron apresar al héroe del periodismo Julian Assange. Antes explica el documento cómo en el año 2000 los yanquis –usando la misma estrategia- instalaron en Ecuador una base militar con el objetivo de controlar la zona. Con esas y muchas experiencias me hago consciente que mientras exista el capitalismo, la gigantesca acumulación de dinero en una cuantas manos, los multimillonarios pueden hacer en México, en cualquier zona del mundo que dominen, lo que les venga en gana.

2. Conociendo los grandes capitalistas que con dinero se compra todo, todo, todo, el único objetivo de gobiernos, expresidentes, empresarios, es acumularlos a raudales. En los bancos solamente se acumulan pequeños ahorros porque las grandes cantidades –por ejemplo de los expresidentes de México y sus principales socios- están en los paraísos fiscales custodiados por los ejércitos más poderosos del mundo. Yo sólo poseo una pequeña lista de 20 “paraísos”, pero seguramente hay otros 50 repartidos en el mundo de los que no tenemos ni idea. Recuerdo que al terminar sus periodos los presidentes en México, aunque habían acumulado más de 50 mil millones de pesos, decían cínicamente que ahora tenían que “buscar trabajo”.

3. En el México de 1920 el presidente mexicano general Álvaro Obregón –apuntando que todos son corruptos- pronunció una frase: “Nadie aguanta un cañonazo de 20 mil pesos”, que representaba entonces una gigantesca fortuna en México. Hoy los gobernantes hablan de 20 millones, suficientes para corromper a cualquier político. Pero en el siglo XXI ya se habla de miles de millones de dólares. ¿Puede alguien imaginar cuantos miles de millones de dólares yanquis y mexicanos están en juego buscando cómo hacer a un lado al gobierno de Morena, en particular a López Obrador? Si todos los grandes asuntos políticos se arreglan entre bambalinas, ¿Qué estarán moviendo hoy?

4. Charles Colomiris –se cita en el artículo- miembro del Consejo de Investigaciones Económicas de EE UU, profesor relevante de la Universidad de Columbia, en mayo del 2000, reveló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, que el Fondo Monetario Internacional, por gestión y presión del gobierno de Washington envió recursos o autorizó créditos a Ecuador, pero a cambio de disponer y asegurar de manera previa la presencia militar de tropas de ese país, en Manta, ciudad costanera de Ecuador, en lo que Calomiris llamó “un típico método de soborno del FMI” . ¿No es suficiente acaso para los lectores ver este ejemplo para ver las negociaciones de las cuales nunca nos enteramos?

5. ¿Alguien podría suponer que, conociendo los referidos métodos y antecedentes del FMI y del gobierno de Washington, no presionarían a Lenin Moreno, rodeado de asesores afines del fascismo del siglo XXI, la terminación del asilo o expulsión del ecuatoriano nacionalizado en este mismo régimen, como paso previo o simultáneo a la entrega concertada del dinero de créditos previamente convenidos? ¡No hace falta ser brujo… para suponer lo que muy probablemente podría acontecer! ¡Veremos llegar al gobierno ecuatoriano el dinero convenido por la contraparte a cambio de una política claudicante infame! ¡Qué fácil es comprar gobiernos que están en oferta, como el de Ecuador, Colombia, Brasil y otros de ladrones y asesinos!

6. Muchísimas de estos arreglos secretísimos, tras bambalinas, así como de desfalcos y asesinatos por el ejército, en los que intervinieron el FMI, los gobiernos y la OTAN, fueron los denunciados por Wikileaks de Julian Assange en los diarios más influyentes del mundo: The New York Times, de EE UU; The Guardian, de Inglaterra; Der Spiegel, de Alemania; Le Monde, de Francia, y a la cadena árabe Al Jazzera, los que difundieron, en sus portales, la brutal carnicería imperial, lo que motivó una conmoción social tremenda y la condena generalizada en todos los países del mundo, y, sobre todo, de la comunidad árabe, que nunca había imaginado la dantesca crueldad y perversidad consumada.

7. Nuestra obligación solidaria hoy, nuestra tarea como seres humanos, es exigir la libertad de Assange. Pidamos que países fuertes, no entreguistas, como Rusia, China, Norcorea, incluso México, le den protección diplomática y de seguridad para que el gobierno asesino yanqui aleje a sus agentes criminales. Lo que ha hecho Assange, así como Snowden y Mannin, ha sido en beneficio de la humanidad porque han puesto al descubierto cómo los EEUU han bombardeado y ocupado países para saquearles sus riquezas. Y que quede claro: No es solamente el funesto gobierno de Trump, sino que son todos los gobiernos yanquis los que se han encargado de someter al mundo con sus armas, aviones y bombas nucleares.

