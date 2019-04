Centralizar o Federar la educación y expulsar al gobierno de Michoacán por autoritario e incapaz

Pedro Echeverría V

1. Michoacán, el estado del centro de la República con más de 4.7 millones de habitantes, es como otros, uno de los estados con más riquezas naturales del país. Fue gobernado por Lázaro Cárdenas en los años treinta, por su hijo Cuauhtémoc en los setenta y por su nieto Lázaro en los años noventa. Allí el PRD tuvo mucha presencia, por ello pudo decirse que es un estado progresista; sin embargo en los últimos años el PRI y el PAN alcanzaron regular presencia hasta que el PRI-PRD colocaron en la gubernatura a Silvano Aureoles Conejo. En los últimos 15 años Michoacán ha sido muy desgobernado, aprovechando esa realidad para que el narcotráfico crezca como nunca.

2. En Michoacán ha crecido mucho la lucha social con la presencia muy fuerte de la Coordinadora de maestros (la CNTE), de otras organizaciones sociales y en particular la lucha estudiantil encabezada por los estudiantes de la escuela Normal de Tiripetío. No podré olvidar que en la historia se ha subrayado las batallas en la Universidad Nicolaíta de los años sesenta. Por esa historia y realidades puedo comprender el crecimiento del narcotráfico y de los grupos armados legales de autodefensa. Pareciera que por eso Michoacán va de mal a peor con un gobierno corrompido del PRI-PRD que en vez de hacer todo para consolidarse, empeora con sus actos.

3. Me confundí con eso de la “federalización” de la educación de Michoacán. Sabía que el incapaz e irresponsable gobernador de Michoacán, el tal Aureoles Conejo, quería deshacerse de la responsabilidad del sistema escolar del estado que mal gobierna por no poder controlar a los más de 60 mil profesores; no pensé en que lograría fácilmente liberarse enjaretándoselo al gobierno federal. En México hay una oposición entre centralismo (control central) y federalismo (control por los estados de la federación). Lo que en Michoacán sucedió es que el gobernador del PRI-PRD le transfirió todo el gasto y sistema educativo al gobierno federal y este aceptó centralizarlo.

4. La escolarización nacional fue producto de la revolución mexicana, de la creación de la secretaría de Educación Pública bajo el mando de José Vasconcelos en 1921. Fue en este momento cuando se registró la centralización educativa con un intenso trabajo con gobernadores del país, porque la Constitución de la República reclamaba la descentralización. Así que la educación escolar vivió 71 años (1921-1992) totalmente dependiente en lo económico y educativo del gobierno federal. Fue el gobierno de Carlos Salinas, con Ernesto Zedillo y mafia en la SEP, el que en 1992 decretó –mediante la “modernización educativa”- la descentralización.

5. Centralizada o descentralizada la escolarización (no le llamo educación) en México, ha marchado pésimamente mal por culpa de los gobiernos del PRI y el PAN, así como de los grandes empresarios y medios de información que siempre han estado al servicio de la clase dominante. Los cientos de miles de profesores –a pesar de los pocos críticos y dignos- han sido siempre “correas de transmisión” de la ideología de la clase dominante. Desafortunadamente, los profesores –así como todos los trabajadores- sólo han alcanzado la idea de luchar por salarios y condiciones vida. ¿Cuándo les llegará la idea de cambiar objetivos, planes y programas para beneficio del pueblo?

6. Si continuamos impartiendo contenidos educativos que vienen de la jerarquía autoritaria dominante, la educación seguirá siendo domesticación. Hacerse doméstico es –como los animales- aprender a obedecer, a disciplinarse, a someterse; lo contrario, es ser crítico, analítico, rebelde contra el poder, enemigo de la explotación y la desigualdad. ¿Cuántas veces los profesores –muy equivocados- nos hemos sentido poseedor de la verdad, los que mandan en la escuela, los amansadores de los estudiantes; pero al mismo tiempo cobardes para enfrentar a los de “arriba”: gobiernos, autoridades educativas, inspectores y jefes?

7. Los gobiernos, de todas las ideologías capitalistas, buscan que los profesores no luchen, no protesten, que sólo se dediquen a cumplir con sus horas de clase en las aulas; sobre todo enseñando –de manera obligatoria- los programas que les ordenan. Los profesores, por el contrario, buscan liberarse de esas ataduras organizándose hoy con la Coordinadora (la CNTE) que lleva 30 años de vida luchando en las calles por sus derechos. Poseo la absoluta confianza en que la CNTE y sus casi 500 mil profesores (la tercera parte del Sindicato SNTE) saldrá al fin triunfador en esta batalla de sus 30 años de vida. López Obrador y sus seguidores seguramente entenderán que la CNTE es lo más sano y limpio de México, por ello debe respetársele (6/IV/19) ¡Que viva el Congreso Nacional de la CNTE!

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26