La amplia “prensa fifí”, los gobiernos y los empresarios imponen el neoliberalismo y capitalismo

Pedro Echeverría V.

1. Tengo la convicción que el gobierno de López Obrador no se ha planteado nunca enterrar el sistema capitalista, culpable de la explotación, la desigualdad y la miseria del 80 por ciento de la población; pero sí ha culpado a los últimos cinco gobiernos (De Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña) de neoliberales y conservadores, de ser los principales culpables de la desastrosa situación que ha vivido y sigue viviendo el país. Todos ellos y un millar más, deberían estar en la cárcel, pero López Obrador –por estrategia política- no los toca para aminorar el golpeteo contra su gobierno. No sé si se fueran a prisión uno tras uno, pero el tiempo que se tarde sufrirá su gobierno las más poderosas agresiones buscando quitarlo del camino.

2. Los empresarios, mediante la cruel explotación, se han encargado de mantener a la inmensa mayoría de la población, en la miseria económica. Los gobiernos han atacado al pueblo por el lado político, es decir, mediante la imposición política y el saqueo del presupuesto público. Los medios de información y sus comentaristas –sin centrarse en la economía y la política- se han encargado de lo más importante: la ideología., es decir, enajenar a la población con futbol, novelas, competencias, para que no piense en la explotación, la miseria, la manipulación que vive. Darle dinero del presupuesto a prensa escrita, radio, televisión, comentaristas, neoliberales y proyanquis, es reconocer que la ideologización de pueblo, va muy bien.

3. Que haya votado más de la mitad de los electores por López Obrador está muy bien; pero no debe decirse que ganó la izquierda porque la mayoría de los electores mexicanos no es de izquierda y al mismo López Obrador sólo se podría calificar de centro-izquierda. ¿Qué sucedió entonces? a) que el pueblo estaba hasta la madre, fastidiado, de todos los gobiernos que sólo se encargaban de robar del presupuesto público; b) que López Obrador (con su partido Morena) era el único político en que se podría confiar; además el único que había recorrido cuatro veces el país haciendo unos 10 mil mítines: c) que el pueblo hizo a un lado toda la campaña contra AMLO y votó masivamente por él. Sin embargo el nivel de conciencia del pueblo es esencialmente de derecha.

4. La ideología dominante siempre será la ideología de la clase dominante. La exlocutora derechista o conservadora, senadora de Morena, Lily Téllez, al decir en el congreso que está contra el aborto es la mejor muestra del derechismo y oportunismo de muchos de ese partido, y al decir López Obrador que llevará un derecho de las mujeres a consulta pública, es una muestra que las ideas de izquierda han penetrado en Morena muy poco. Obviamente, a pesar de todo, Morena es 100 veces mejor porque los eternos dirigentes del PAN y PRI –si sumamos los males que le han hecho a México y su pueblo- deberían estar en prisión o en el basurero de la historia. ¿No basta con ver que México debe unos 10 mil millones de dólares y debe pagar intereses?

5. Por ello los expresidentes Fox, Calderón y Peña, a diario realizan declaraciones lloriqueando porque se les quitó sus multimillonarias jubilaciones; así como las decenas de empleados civiles y militares que estaban bajo su servicio, bien remunerados con el presupuesto de Estado. Lo mismo sucede con todos los medios de información (Prensa, radio, Televisión, revistas y comentaristas) que se dedican a criticar a López Obrador porque sus “pobres hijitos” se van a morir de hambre. Sin embargo, si se investigaran los depósitos de esos personajes en los cientos de “paraísos fiscales” que existen en el mundo, con toda seguridad que allí están los miles de millones de dólares que México necesita para invertir. El presupuesto sólo debe ser para los pobres y jodidos. (10/III/19)

