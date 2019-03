Jóvenes periodistas de la “redes sociales” enojados porque continuará el chayote a la “prensa fifí”

Pedro Echeverría V.

El chayote es un fruto fibroso comestible cuyo nombre fue transformado

en dinero que se entrega a los periodistas para sobornarlos.

1. Veo todos los días, tres o cuatro veces, a los jóvenes de las redes sociales (a los “Chapuceros” 1 y 2, el “Campechaneando”, el “Quesadillas”, el “Juca”, el “Sin Censura” y siete compañeros más, porque con sus breves investigaciones me ayudan a informarme y tener más conocimientos sobre la marcha del lópezobradorismo. Sin embargo, en estos días los he escuchado un poco desanimados, casi apagados: 1. Porque no los han dejado entrar a las “mañaneras de AMLO” “por no representar empresas”, y peor aún, 2. Porque AMLO ha dispuesto seguir dando “chayote”, es decir, dinero a las empresas de medios de información que desde hace muchas décadas han estado al servicio de la gran burguesía y el poder político.

2. La realidad es que me indigna que estos valiosos jóvenes autodidactas en investigación acerca de los medios de información y la política, sin títulos académicos para acreditarse como periodistas sean rechazados, aunque son mucho mejores que cientos de periodistas de universidades. Como lo escribí en artículo pasado: pensé que en este régimen de AMLO los títulos se pasarían por el “arco del triunfo” y valdría mucho más la honestidad y los conocimientos. Pienso que los valores burgueses de que “los papeles hablan” difícilmente serán superados. Yo obtuve un “doctorado”, (alto título burgués de periodismo) hace siete años –porque me lo brindaron en “bandeja de plata”- cuando ya era articulista 35 años antes.

3. Espero que los compañeros jóvenes de las “redes sociales” antes nombradas, continúen por el mismo camino de informar y comentar, y que incluso radicalicen sus análisis y puntos de vista. Pienso que no deben acomplejarse, sentirse menos, ante los poseedores de escolaridad, en ningún momento de conocimientos. La realidad y la historia han demostrado que el autodidactismo guiado por la emoción y la pasión, son superiores a la simple posesión de títulos. Los jóvenes se enteraron ayer de una largo lista en sus manos de 50 periodistas “famosos” que durante años han vendido su pluma al gobierno recibiendo millones de pesos; pero también de unas 10 empresas que seguirán recibiendo un enorme dinero millonario de AMLO.

4. El argumento de López Obrador es que “pobres empresas periodísticas que se verán obligadas a despedir a muchos trabajadores si no les da dinero el gobierno”. ¿Saben quiénes son esas “pobres empresas” que recibirán la mitad del chayote? Las multimillonarias Televisa, TV Azteca, Milenio, Grupo Imagen, El Universal, Reforma y otros; se publica que La Jornada y la revista Proceso también recibirán millonario presupuesto del Estado. ¿Será que también los 50 destacados periodistas sigan recibiendo aunque fuera la mitad de las decenas de millones de pesos que recibían antes? La investigación de ese enorme derroche presupuestario tiene que ser investigado y denunciado ampliamente en caso de darse. (8/III/19)

