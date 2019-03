Falleció El Llanero Solitito (Enrique Cisneros) artista, payaso, poeta de izquierda radical, después de medio siglo de lucha

Enrique Cisneros, “El llanero solitito”, fundador del Cleta Foto elescenarioaldia.blogspot.mx/

Pedro Echeverría V.

1. Si alguien de izquierda en México debía ser querido, amado (no premiado como los burgueses que premian y castigan a sus personajes) por su intenso trabajo político diario –durante 50 años- ese es Enrique Cisneros, conocido como El Llanero Solitito. No conozco a nadie en todo México que haya trabajado tanto como él. Lo conocí en 1966-67 en el escenario de la Casa del Lago de la UNAM, en Chapultepec, actuando en CLETA, como los Mascarones los domingos; también presencié muchas actuaciones en ese lugar, del grupo musical Los Folkloristas encabezados por René Villanueva. Pero ese es sólo dato curioso porque lo importante es que no ha habido alguna lucha o protesta importante donde Enrique no haya hecho teatro callejero o no haya dicho algún interesante discurso.

2. Si el Llanero durante 50 años hubiese cobrado por sus actuaciones estaría en la lista de multimillonarios de Forbes, pero se dedicó a apoyar las luchas de los movimientos sociales y, con sólo pedir cooperación pasando el sombrero, no lograba reunir ni para el pasaje. Sólo en el Zócalo de la ciudad de México ha actuando más de 500 veces en apoyo a maestros, electricistas, campesinos, huelguistas y cualquier movimiento social. Lo vi actuar en Chiapas en las asambleas del EZLN, en el Monumento de la Revolución con el Yo soy 132, frente a la vieja cámara de Senadores, en la huelga de la UNAM en 1999, en dos o tres planteles del CCH-UNAM. Además ofrece cursos de actuación para personas del DF y de los estados del país, así como talleres de edición.

3. Cuenta desde hace más de 15 años, con un periódico digital (Apia Virtual), dos periódicos impresos: Machetearte y El Machete que se ofrecen “por cooperación” en las calles, en el Metro y en todas las movilizaciones. Durante muchos años ha recibido la colaboración de decenas de jóvenes solidarios que lo ayudan a cargar periódicos, a distribuirlos y a teclear en unas cuatro computadoras en dos viejos departamentos de planta baja que –por lo que se ve- seguro de renta congelada. Yo conocí a por los menos 10 viejos anarquistas de la guerra civil española (Mestre, Cano Ruiz, Subirats, Miró) con quienes me reuní varias veces en los años ochenta en un café a media cuadra del Teatro Metropolitan y pienso que mi amigo Enrique es un vivo ejemplo de anarquista militante.

4. “El Llanero”, además de “solitito” a mi me parece un solitario que trabaja diario como hormiguita para el movimiento social. Como cualquier estudioso y activista de izquierda ha recibido ofertas de trabajo “productivo”, pero se ha aferrado a seguir su labor de solidaridad con el movimiento social. “Sólo en los últimos días –dice- he hecho presentaciones solidarias con la CNTE, comités de Vecinos, el CLETA y otras organizaciones, en el Monumento a Benito Juárez, afuera de la embajada Gringa y de la Bolsa de Valores; en el parque Morelos de la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, en la plaza de Tlalpan, en la SEP, afuerita; en la Casa del Lago, el Foro Isabelino, etcétera. Además, con fin propagandístico y artístico, ha escrito, editado y distribuido varios folletos con textos, fotografías, caricaturas, poemas.

5. ¿Cuántos partidos políticos podrían beneficiarse del trabajo de agitación política de masas que realiza El Llanero que en unos cuantos minutos puede reunir en sus actos hasta 500 personas? Lo que sucede es que “el Cleto” Enrique es muy independiente y no ha estado dispuesto a subordinarse a ningún aparato, aunque éste sea muy de izquierda. Espero que mañana 7 de febrero, en su cumpleaños 66, podamos contribuir económicamente con ese trabajo tan activo, constante de medio siglo, con el compañero que sí ha entregado su vida al movimiento social. ¿Saben que está ofreciendo estos días? Contratos con gente de izquierda en los estados para que él y tres o cuatro compañeros artistas más acudan a pasar unas 10 obras teatrales (esencialmente callejeras) escritas por él mismo.

6. Conozco a Enrique, lo he visto actuar más de 50 veces, he dormido en sus dos jodidos departamentos de trabajo, publica mis artículos desde hace décadas en APIA y Machetearte. Nunca lo he visto sentado en el escritorio sino moviéndose (me parece que como se movía Chaplin en el cine mudo) de un lugar a otro en actividad constante haciendo carteles, volantes, escritos) se que no se queja por nada si que por encima de todo saca el trabajo político adelante; al contrario reafirma su convicción de seguir en esta línea, por lo menos “hasta que el cuerpo aguante”. Ayer amanecí con la mala noticia de su muerte. ¡Nos veremos pronto, Enrique, en el mismo lugar y la misma gente. Solidaridad con tu gigantesca lucha! (4/III/19)

