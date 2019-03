Problema de AMLO: quiere hacer una revolución pacífica, pero carece de gente pensante/activa

Pedro Echeverría V.

1. ¿Cómo está eso de que “La deuda del sector público de México creció a un ritmo de mil 147.2 millones de pesos diarios en los primeros dos meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”? (La Jornada 3/III/19) López Obrador ha reiterado que México no pedirá préstamos y no se endeudará. ¿Cómo es eso de trabajar y trabajar y luego darse cuenta de que estás cada día más jodido? Si hubiésemos continuado por la ruta neoliberal de los anteriores presidentes que saquearon el país y endeudaron a México hasta el tope, pues este sexenio desaparecería México o de plano se entregaría formalmente a los EEUU.

2. López Obrador ha hecho “hasta lo imposible” por transformar a México, la realidad es que está haciendo una revolución pacífica, poniendo a la moral en primer plano, confiando en todo el mundo y olvidando a los poderosos multimillonarios que llamó “la mafia del poder” con el fin de que no se convierta en “oposición feroz”. Sin embargo parece estar remando él solito (como mi muy querido amigo y compañero “Llanero Solitito”, artista y trabajador incansable, actor de teatro popular solidario y creador de prensa independiente (“Machetearte”) en todos los movimientos sociales de los últimos 40 años que, se publica, falleció estos días)

3. López Obrador ganó electoralmente en pasado mes de julio la Presidencia con 30 millones de votos, que es muy importante; pero estos votantes sin “conciencia para sí”, pueden cambiar el camino con una incansable propaganda de la burguesía contra él. Podrá haber hecho AMLO 50 cosas bien, a favor de los pobres, pero con una que le salga mal, será suficiente para comenzar o terminar desconociéndolo, sobre todo si no cuenta con mil o cien mil activistas pensantes que estén propagando y extendiendo el trabajo de concientización. Fuera de la obligación de cumplir con sus cargos, que hacen los presidenciables Monreal, Ebrard, Encinas, Batres, para extender la conciencia de la población mexicana

4. En gran presidente Hugo Chávez, electo y confirmado por su pueblo unas ocho veces, así como Nicolás Maduro, también electo y confirmado con presencia de vigilancia extranjera, para no ser acusados con el espantasuegras de “dictador”, no enjuiciaron ni encarcelaron a quienes buscaron apoyo yanqui y extranjero para derrocarlos; fue el gran error de Hugo Chávez en 2002 y parece que será el mismo con Maduro por miedo al imperialismo y al gran empresariado. Espero que López Obrador, que ha descubierto a decenas de miles de desfalcadores del erario público, no caiga en el mismo error de perdonar. Van sólo tres meses de gobierno; la amenaza contra AMLO está presente.

5. Me alegró que el diputado Noroña, quizá el legislador polemista más inteligente, estuviera presidiendo una reunión de 500 jóvenes que buscan ser buenos oradores. Noroña les señaló acertadamente que si no son lectores y estudiosos todos los días, no podrán ser nunca buenos oradores. Pienso que como esa reunión de análisis –para que de cada una de ellas salgan pensadores y activistas- deben organizarse permanentemente en todos los estados de la república; quizá también era el objetivo del cartonista e historiador Barajas, El Fisgón. ¿Cuánto bien le harían al avance del lópezobradorismo para evitar que sea presionado y sometido por la mafia del poder? (3/III/19)

