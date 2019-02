Temblorina ante la cárcel de expresidentes y muchos más saqueadores de riquezas en México

Pedro Echeverría V.

1. El presidente López Obrador no le tiene miedo a los asesinos porque, como dice: “el pueblo lo protege”; pero sí se cuida de la lengua viperina de cientos de periodistas, articulistas, comentaristas, “intelectuales” que lo rodean buscando apabullarlo con sus comentarios calumniosos. Yo desde el internet puedo ver y escuchar a decenas de estos tipos (agrupados alrededor de los periódicos Milenio y el Universal) del más bajo nivel porque carecen de ideas de análisis; por otro lado “intelectuales” que se agrupan con el comentarista Zuckermann o con el grupo de periodistas de Televisa. Existen además otros equipos bien pagados por los empresarios televisivos.

2. Por ello los jóvenes conocidos como de las “redes sociales” -que llevan años haciendo campañas alrededor de López Obrador sin recibir ningún pago (Campechaneando, los Chapucero, el Quesadillas, el Juca, Sin censura)- bautizaron a todos los periodistas y dueños de medios, como “Chayoteros” muy bien pagados por el gobierno y los empresarios. Estos jóvenes de las redes buscan representar un nuevo periodismo, sobre todo en estos tiempos en que el gobierno de López Obrador ha prometido quitar a esos medios los multimillonarios subsidios y a los periodistas y articulistas los “chayotes” que recibían en cheques o en enormes regalos.

3. Dice el presidente López Obrador que no quisiera meterse con los (MIL) grandes corruptos del pasado encarcelándolos, para no “entretenerse”; que sólo debe impedir la corrupción del presente y del futuro. Nadie lo va a entretener; sólo debe ordenar que los cinco famosos expresidentes –sobre quienes pesan mil un acusaciones- se les coloquen tras las rejas mientras se acumulan más acusaciones. Si eso no lo ordena AMLO dejará gangrenado todo el cuerpo territorial y no podrá crecer una yerba sana. Cualquier paso que dé sobre sobre tierra movediza tenderá a desplomarse sobre un piso lleno de estiércol, estará condenado a no librarse de la gusanera.

4. El presidente repite que en los caballos vale más paso que dure y no trote que canse. Lo que sucede es que en la tardanza está el peligro. Los que tenemos para comer todos los días podemos esperar meses, años y décadas; pero puta, las familias que mueren de hambre a diario por falta de alimentación o las que son asesinadas por robarse un pan para comer, no pueden esperar más semanas si lo han hecho durante décadas y generaciones. Si los lópezobradoristas no aprovechan esta coyuntura de apoyo que está a la alta, y esperamos que los empresarios, los medios de información, la derecha conservadora, se recuperen, entonces seremos traidores.

5. ¡Qué gran riqueza de informes y argumentos se ven y escuchan en las “conferencias diarias mañaneras” de AMLO! Desafortunadamente dicen, los que a diario están atentos, que nada sucede para extirpar a los culpables de negocios multimillonarios para que no vuelva a repetirse. Deberían estar tras las rejas unos 500 distinguidos políticos y empresarios (esos de cuello blanco), pero no; hay 19 mil presos de origen pobre y miserable sin atender, mismos que por decreto deberían ser liberados. Decía en otro artículo: Si AMLO mete a la cárcel a los expresidentes miles de ratas van a salir de su agujero buscando como locos donde guarecerse y suplicando “perdón”.

6. Nosotros durante muchas décadas fuimos (incluso hoy) oposición radical de izquierda contra los explotadores y opresores; contra los multimillonarios que acumulaban riquezas producto del trabajo. Hoy la llamada oposición es absolutamente diferente: crítica y se opone a López Obrador por algunas reformas que hace contra el neoliberalismo de los explotadores. Nosotros somos anticapitalistas; la llamada oposición de hoy integrada por el PRI, PAN, MC, PRD, quiere que continúe la bárbara corrupción para que sigan recibiendo grandes tajadas de dinero y realizando los grandes negocios a que estaban acostumbrados. No son oposición son HP. (21/II/19)

