No existen los “rebeldes sin causa”; los jóvenes en los 60 se rebelaron contra la opresión capitalista

Pedro Echeverría V.

1. La frase “rebeldes sin causa” –pronunciada ayer por el presidente López Obrador- fue inventada y difundida por los derechistas reaccionarios enseñados a oprimir por el fascismo. Casi estoy seguro que los líderes: Hitler, Mussolini, Franco y demás (en los años 30 y 40), fueron el modelo de los que se apropiaron las clases gobernantes, empresariales y de medios de información. Fueron ellos –oponiéndose y odiando cualquier rebeldía- los que calumniaron la natural rebeldía en todos los niños y jóvenes sanos. Así que olviden esa frase facha porque las rebeldías siempre han tenido una causa y no pueden olvidarla los historiadores.

2. ¿Puede acaso haber una causa más importante que la libertad, sobre todo para aquellos jóvenes, para la gente consciente, que lucha por sus derechos, por sus salarios, por su familia? Los trabajadores, jóvenes, estudiantes, los profesores oprimidos que no son rebeldes ante la injusticia y la desigualdad, son los pusilánimes que frenan las luchas sociales. Ellos no pueden confundirse ante el canto de las sirenas, más aún deben estar ya cansados de mentiras y promesas, por ello tienen que exigir soluciones concretas. Alguien ha dicho que no hay que ver sólo los efectos sino más las causas. ¿Habrá alguien hoy que piense que es una locura defenderse?

3. Se señala que el gobierno de AMLO no hay castigo: “hay mucho ruido y pocas nueces”. Que habría que encarcelar a muchos, porque: “mientras menos burros más olotes”. Por ello reconfirman las masas en marchas y manifestaciones: “educación primero para el hijo del obrero, educación después para el hijo del burgués”. Incluso el presidente López Obrador, para demostrar que está hasta la madre, hasta el extremo de su encabronamiento por el robo, el saqueo y la complicidad en los grandes negocios de los millonarios, se atrevió a pronunciar como firma de su discurso: “El pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, frase de la rebeldía de los trabajadores.

4. Se ha dicho que la IV Transformación histórica no es sólo cambio de gobierno sino de régimen y esto se va a demostrar con aciertos y errores, pero siempre con la idea de que “Primero los pobres”. Los maestros de la CNTE son luchadores sociales no de ahora sino de hace 40 años: nacieron luchando contra López Portillo (1976-82) y batallaron contra Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y hoy –si AMLO no les soluciona sus problemas- lucharán contra él. Los maestros de la CNTE no son tercos ni mañosos; son los trabajadores más conscientes y con mayor dignidad de la República. No luchan por el poder, sino por transformar la educación y su contexto. (9/II/19)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26