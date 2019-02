Maestros de la CNTE, los trabajadores más conscientes del país; AMLO tiene que respetarlos

Pedro Echeverría V.

1. Los profesores de la Coordinadora (la CNTE) han demostrado durante 40 años de luchas sociales (nacieron como organización en 1979), de defensa y reclamos de sus derechos, que son el sector de trabajadores más consciente del país; particularmente los profesores de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas al ser los más comprometidos en sus comunidades y por comprender la realidad que viven sus pueblos, ubicándolos en el contexto nacional.

2. Durante muchas décadas he estudiado las luchas sociales en México como especialidad y, y por más que pienso y recupero historias de las batallas de los obreros ferrocarriles, electricistas, trabajadores universitarios, petroleros, mineros –incluso campesinos y estudiantes- no hay sector algunos que se haya mantenido en las calles, las plazas, los mítines, los plantones, los bloqueos, la confrontación, como los maestros, en particular de la CNTE de los cuatro estado nombrados.

3. Se ha repetido que son un millón y medio los maestros del país que pertenecen a ese gran sindicato (el SNTE) fundado en 1943 por el gobierno del presidente Ávila Camacho y su “eficientísimo” secretario de Educación Torres Bodet. Fue una gran estrategia política para controlar a algunos cientos de miles que entonces laboraban en el país. La burguesía gobernante, usando la CTM, la FSTSE y otras organizaciones a su servicio, pensó en la enorme importancia del magisterio.

4. Combatí a los “Charros” del SNTE en 1960, año en que por necesidad me hice profesor rural. Desde entonces jamás apoyé algún liderazgo espurio. Andaba alrededor del Othonismo y del PCM. Ya en la ciudad de México me organicé con profesores de secundarias y desde la Normal Superior de México vivimos el golpe de Estado de 1972 del líder Jongitud Barrios contra el grupo dominante de Jesús Robles Martínez; luego éste caería derrumbado en 1989 por Esther Gordillo.

5. Los maestros no son cualquier trabajador; son personajes que atienden a millones de niños, hijos de los trabajadores, del pueblo; además los millones de maestros rurales –que hasta los años sesenta permanecían en sus comunidades por falta de carreteras y transportes- siempre estuvieron muy identificados con el pueblo, con sus gustos, sus deportes, sus asambleas y sus costumbres. (Fui maestro rural por lo menos cuatro años).

6. Así que la vocación del maestro no solo nació de otros maestros de sus normales rurales, sino de la comunidad, del trabajo del pueblo, de la miseria y los reclamos. Muchos maestro fueron líderes de sus comunidades, aunque no pocos fueron conquistados por el PRI/gobierno. Sin embargo los de mayor inteligencia, honradez y dignidad jamás dejaron de defender sus derechos y de participar en apoyo de las luchas sociales.

7. Si el presidente López Obrador, mal aconsejado y desorientado –por aquello de los bloqueos en líneas férreas, lanza alguna amenaza contra la CNTE comenzará a cavar su tumba política porque la CNTE es un símbolo de la lucha social de los pobres, de los de abajo. AMLO ha repetido mil veces que “primero los pobres”, sin embargo no ha dejado de acumular errores para que los ricos no se enojen. Saca de la cárcel a un exgobernador panista y siguen en ella más de cinco mil pobres.

8. En Michoacán, como en toda la clase política, sólo hay que exigirle al gobernador que diga dónde quedó el dinero de salarios de los maestros, encarcelarlo si en necesario, pagar todo lo que se debe a los maestros y asunto arreglado. Pero que no piense AMLO que los maestros de la CNTE van a dejar de luchar algún día. Reúna a toda la CNTE y explique sus necesidades y limitaciones. La CNTE ha sido enemiga del PRI y el PAN y no entra en esa política, pero exige garantías. (8/II/19)

