Pago total a maestros, renuncia del gobernador y devolución de lo robado, regreso a clases

Pedro Echeverría V.

1. Michoacán es un estado importante con alrededor de cinco millones de habitantes y a unos 220 kilómetros de la ciudad de México. Está lleno de historias de lucha social desde la Independencia del país del imperio español. Así que las batallas permanentes de los maestros de la Coordinadora (la CNTE) y de los estudiantes de la Normal de Tiripetío hoy, sólo son la continuidad de muchas luchas campesinas y universitarias.

2. Michoacán ha sido gobernado por Lázaro Cárdenas antes de ser Presidente de la República (1934-40); años después fue gobernador su hijo Cuauhtémoc y más adelante por su nieto Lázaro; sin embargo, a pesar de ello Michoacán ha seguido siendo un estado mal gobernado, tan capitalista e injusto, como los demás estados de la República; a esa realidad responden las confrontaciones de los campesinos, maestros, estudiantes y ciudadanía.

3. Tanto el abuelo Cárdenas como el hijo gobernaron en nombre del PRI; el nieto bajo la bandera del PRD y el actual gobernante, el tal Silvano Aureoles –aunque llegó con apoyo evidente del PRI- pertenece a un PRD en proceso de desaparición. Cárdenas Batel (el nieto) gobernó de 2002 a 2008; luego Leones Godoy no concluyó su sexenio y fue sustituido por Fausto Vallejo, Jesús Reyna (interino) y luego el mismo Fausto Vallejo; luego llegó en 1914-15, Salvador Jara para al fin llegar Silvano Aureoles para concluir en 2021.

4. Con una acción absolutamente justa, en demanda del pago de adeudos, integrantes de la CNTE mantienen desde el pasado 14 de enero de este año, bloqueos en al menos cinco tramos ferroviarios, lo que ha provocado la parálisis de miles de contenedores y millones de toneladas de mercancías. El gobernador Aureoles autoritariamente se ha negado a pagar salarios y adeudos a los maestros diciendo que el gobierno del estado no tiene dinero, chantajeando a gobierno federal de López Obrador a hacerlo, como en los gobiernos corruptos anteriores se acostumbraba.

5. No se sabe en donde acabó el dinero de salarios y deudas a los maestros. El gobernador debe responder por ellos y por los miles de millones de pesos que se han perdido por la justa lucha de los maestros. Lo más justo “que renuncie a la gubernatura por motivos de salud” y sea encarcelado hasta que pague lo que debe. Me parece absolutamente justo que López Obrador no reprima nunca a los de abajo, al pueblo; pero a los grandes funcionarios, a los ladrones de cuello blanco, a los empresarios desfalcadores, si no los castiga, el pueblo debe protestas.

6. Por ello López Obrador ha dicho: “Yo espero que tengan ellos conciencia de que ya se les atendió, y tomen la decisión de liberar las vías, no lo descarto, porque ya no habría motivo, ya sería un capricho y entonces no quedarían bien, serían mal vistos porque, les adelanto, no voy a dar la orden de reprimir al pueblo, no es debilidad, es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública; quienes sin razón actúen de esa forma, se van a debilitar mucho como organización”, indicó el mandatario nacional este lunes en conferencia de prensa.

7. López Obrador puede ser un buen gobernante, diez veces superiores a sus antecesores, pero debe saber que con el dinero que envió al gobernador sólo alcanza para una quincena y los maestros no pueden levantar su movimiento si les deben más quincenas y prestaciones atrasadas. El gobernador debe pagar lo que adeuda o que renuncia, se le expropien sus riquezas y se le aprese mientras se le investiga. Sería un magnífico ejemplo para que López Obrador demuestre que no está jugando; de lo contrario podría acusársele de blandengue.

8. Se ha reafirmado que es un problema de índole estatal y el gobierno federal sólo está apoyando al adelantar participaciones para que cumpla sus pagos pendientes. No hay “intransigencia” ni la lucha sindical por los derechos al pago salarios es de “izquierda” ni tampoco un “conservadurismo disfrazado”. No puede levantarse el bloqueo si el gobierno no cumple de inmediato consiguiendo un préstamo privado; porque si el gobierno firma otro compromiso de pago con los maestros, no puede haber confianza alguna de que ahora sí cumpla. (29/I/19

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26