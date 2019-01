Un partido “libre”, de una mujer con cero en política junto a un hombre hábil manipulador

Pedro Echeverría V.

1. Margarita Zavala, junto a su esposo, el expresidente Felipe Calderón, acaba de lanzar un llamado en los medios de información, para la creación de un partido político nacional que se llamará “Libre”. Les servirá primero para alcanzar diputaciones en las elecciones de 2021 y tres años después para alcanzar la Presidencia de la República. Esta pobre mujer de clase media alta, totalmente ignorante de las lides políticas –como el 95 por ciento de mujeres y hombres en México- con el manipuleo de su marido ha sido: legisladora, “primera dama”, candidata presidencial que renunció a las pocas semanas y hoy aparece como convocante –junto a su marido- para la organización de un partido político nacional.

2. El expresidente Calderón –que ocupó los más altos cargos en el Partido Acción Nacional- obtuvo la Presidencia de la República en 2006 propinando un gran fraude electoral contra el actual presidente López Obrador, candidato del entonces PRD. Durante sus seis años de gobierno, Calderón puso al ejército en las calles y el saldo de muertos y desaparecidos fue de alrededor de 200 mil mexicanos. Los gobiernos del PRI, desde 1929 fueron ladrones y asesinos; los gobiernos del PAN (el de Fox y Calderón, de 2000-2012) fueron iguales o peor de nefastos. Hoy ni Zavala ni su esposo (Calderón) pertenecen al PAN porque las confrontaciones internas los llevaron a renunciar. Por ello se han propuesto construir su partido “Libre” con los exfuncionarios y seguidores de su sexenio.

3. La realidad es que en México, a pesar que desde 1953 se aprobó el derecho al voto de la mujer, la participación femenina en política es de dos por 98 por ciento de hombres. Quizá en unos 20 años suba el porcentaje, pero resulta difícil porque en política los hombres dominan desde hace más de 2 mil años, aunque por propaganda y demagogia se esté obligando a que el 50 por ciento de los cargos y candidaturas se otorguen a las mujeres. Recuerdo que hace unos años un partido dio la orden del 50 por ciento para las mujeres; los políticos hombres inmediatamente propusieron a la esposa y asunto arreglado; en otra ocasión después de electas las mujeres, renunciaron para que su suplente hombre se quede con el cargo.

4. Es muy difícil la participación de las mujeres en política porque llevan menos de un siglo participando en una casi invisible minoría; cuando se observa su felicidad por tener marido, poseer hijos, tener una casa en propiedad, adornarla para que esté bonita, sentirse ama y señora de la casa, administrar los ingresos, poseer bonitos muebles y un limpia cocina, la mujer suele sentirse completa y satisfecha; parecería que su rol ha sido bien llevado. Por el contrario si la mujer no se viste y perfuma como mercancía, no se exhibe en el mercado, si apoya la liberación, no se matrimonia, no tiene hijos, no posee hogar fijo y participa en política radical leyendo y protestando, pues inmediatamente es catalogada como puta o lesbiana.

5. Zavala nunca fue una política, como poquísimas mujeres de izquierda que por iniciativa propia llevan décadas participando y confrontando el poder. Fue una “ama de casa” que siguió fielmente a su marido. En el PAN una de las consignas es que toda la familia se afilie aunque no tenga gusto o idea alguna del significado de la política o del partido. Les ha bastado en coincidir con la religión católica, con la idea de la integridad de la familia y el respeto a la gran propiedad privada. El PAN, es un partido empresarial y religioso, muy ordenado y respetuoso del sistema capitalista, así como de toda la tradición conservadora. El PAN –como todos los partidos- ha sido una organización de hombres porque son éstos los que han estado siempre en la calle “arreglando” los problemas sociales y políticos.

6. El expresidente Calderón, por el contrario, fue un gran político del PAN que concluyó su sexenio de gobierno con un enorme desprestigio. Para reivindicarse como político ha usado a su esposa poniéndola de candidata presidencial, rodeándola con muchos millones de pesos y de miles de jóvenes bien pagados para reunir credenciales y firmas. Le bastó a Margarita, su mujer, algunos meses de campaña presidencial para demostrar su enorme incapacidad política, misma que la llevó a renunciar. Hoy nuevamente usa a su pobre mujer como dirigente principal del partido que pretende crear para conseguir diputaciones, sobre todo las “plurinominales”. Por ello se ha escrito que los partidos son un gran negocio.

7. Espero que López Obrador y sus asesores no se dejen vencer por los partidos y sus negocios; que no se deje chantajear por los funcionarios del INE que al parecer tampoco se les han reducido sus salarios y quieren seguir siendo privilegiados como jueces y magistrados. Si el presidente AMLO cede una vez seguirá cediendo. Al parecer va bien, pero sus apoyadores y críticos estamos muy atentos exigiendo que cumpla con sus promesas, que cumpla con quienes votaron por él. No adoptamos posiciones sectarias porque entendemos que tiene que esperar para negociar algunas cosas; pero el tiempo se va, la gente se cansa y las oportunidades para trasformar también pueden perderse. Así que AMLO, ya abriste el cuerpo podrido y para cerrarlo es necesario que expulses toda la gangrena. (26/I/19)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

alterar26