Bastaría meter a la cárcel a Peña, Calderón y Fox, para que huyan despavoridos los huachicoleros

Pedro Echeverría V.

1. Hasta hoy parece un juego de hampones de cuello blanco y policías que se antoja que no parará. No se toma en serio porque se habla de tres exdiputados y exalcaldes no representativos y sin nombres. Los presos deberían ser unos 500 altos funcionarios, gasolineros y dueños de “pipas” que deberían estar detenidos mientras se averigua. ¿Acaso la “detención mientras se averigua” no es la que ha predominado en el país, sobre todo contra los indígenas y miserables que se han pasado alrededor de cinco años en las cárceles sin ninguna culpabilidad? Está muy bien que López Obrador se haya comprometido que no habrá represión contra los de abajo; pero perdonar a los “delincuentes de cuello blanco” es traicionar promesas y programas de gobierno.

2. Estoy seguro que el robo de gasolina y otros hurtos se acabarían si López Obrador demuestra que está dispuesto a encarcelar a los verdaderos delincuentes. Yo no mandaría al paredón de fusilamiento ni ordenaría la cadena perpetua a los expresidentes y a todos los funcionarios que se han robado millones de barriles de gasolina en los últimos 15 años, pero sí los obligaría a devolver los miles de millones que se han robado y las propiedades que poseen, mientras el pueblo muere de hambre. Sólo le pondría un año de prisión a quien devuelva todo; a los demás unos 12 años, hasta que se debilite el lópezobradorismo. ¿Y esas gasolinerías que vendían huachicol no serán expropiadas o cerradas, y a sus administradores encarcelados?

3. ¿Se imaginan meter hoy a la cárcel a Peña, mañana a Calderón y al otro día a Fox? La gente diría: “Uta, la cosa va en serio, López Obrador no está jugando ni le temblará la mano al actuar contra los delincuentes de cuello blanco” ¿Cuántos altos políticos se pondrían a temblar esperando que le llegue el turno a Salinas y Zedillo, así como a Lozoya de Odebrecht, Robles de la Gran Estafa, Gutiérrez el triangulador, Borge exgobernador de Quintana Roo, Duarte exgobernador de Chihuahua, y otros? Con ello AMLO consolidaría su fuerza ganándose el respeto de los que aún dudan, entre ellos de la izquierda radicalizada que quiere más pruebas de su fidelidad con el pueblo.

4. Además de que las pipas para transportar gasolinas contaminan y representa un gasto innecesario, ¿por qué se anuncia que se comprarán más pipas para el transporte de petróleo si al limpiarse el país de ladrones de gasolina comenzarán a funcionar de mane eficiente todos los ductos? ¿Para qué comprar pipas si todas aquellas que fueron usadas por los ladrones de gasolina ahora se expropiarán automáticamente en beneficio del gobierno? Al contrario, en lugar de comprar más pipas con lo que hay que acabar es con los trasportes que contaminan y hacen de las ciudades verdaderos “infiernos” para vivir. ¿Por qué no se impulsa en serio –con carriles amplios y fijos- el uso de las bicicletas y de los motores eléctricos? (15/I/19)

