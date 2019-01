Ni un día más: miles de presos con condena injusta deben salir automáticamente, por decreto

Pedro Echeverría V.

1. Uta: escuché a la secretaria de Gobernación decir que hay cientos de “presos pagando una condena con acusaciones que no cometieron”; pero inmediatamente le oí decir que “se revisaría de uno en uno sus casos y que hay un sexenio para hacerlo”. Yo digo: “ni madre”: Los miles de presos campesinos, trabajadores, miserables, no deben pasar ni un día más en la cárcel porque no son culpables de nada y deben de salir inmediatamente por decreto haciendo a un lado todos los trámites burocráticos entre irresponsables autoridades sean federales, estatales o municipales. Más aún, deben pedirles perdón, darles una indemnización y asegurarles un ingreso mientras son acomodados en un trabajo.

2. Malísimo; el colmo sería que salgan de la cárcel algunos funcionarios que se robaron miles de millones de pesos y que han conseguido con poderosos abogados que les bajen la sentencia. Si el gobierno de López Obrador permite que los ladrones de cuello blanco salgan de prisión y no decreta que miles de pobres salgan de todas las cárceles en menos de cinco días, entonces estaremos pensando que en este campo nada importante se ha dado. Podría decirse que hay demagogia, mucha demagogia, si además los cinco expresidentes y sus muy nombrados acompañantes sexenales siguen libres. ¿O por qué no se les expropian todas su riquezas y de sus cercanos para reducirles sus penas?

3. Se ha escuchado de la salida de la cárcel del tal Padrés, de Graniel, de Duarte; de que muchos personajes, que se han ganado la cárcel a pulso como los expresidentes, así como Lozoya de Odebrecht, Robles de la Gran Estafa, Gutiérrez el triangulador, Borge exgobernador de Quintana Roo, Duarte exgobernador de Chihuahua, y otros. López Obrador, para “vivir en Santa Paz”, no quiere mirar el pasado; quiere borrarlo para sólo mirar el presente; pero olvida que todos los problemas de México vienen del pasado y si no quiere verlo, puede perder el apoyo que ahora tiene. Olvida también que el apoyo de la población, de los electores, se fortalecerá si se observa que está cumpliendo como debe hacerlo.

4. Me gustaría que antes que se le acabe el gran apoyo que hoy tiene, el gobierno de López Obrador actué con mayor celeridad contra los poderosos delincuentes de los pasados gobiernos, porque son los directamente culpables de todas las políticas negativas que determinan a este país profundamente jodido. Escuchando el lento hablar de AMLO pienso que es la mejor forma para que el pueblo entienda sus discursos; pero a mí me da la impresión que es la misma lentitud en su actuar que desespera a mucha gente porque no castiga a los grandes defraudadores a la vista que están bloqueando su gobierno. ¿Tendrá enemigos que le estén frenando su actuar, que le estén poniendo piedras en el camino, para hacerlo lento?

5. Yo sé que AMLO no puede radicalizarse y tampoco caer en la desesperación; que no quiere molestar más a los poderosos para que no busquen su derrocamiento. Pero con la estrategia de los poderosos de amenaza constante, de sólo permitir lo que no les haga daño, provocarle miedo, lo pueden paralizar. Pienso lo contrario: los dirigentes de Morena en cada estado deben comenzar a movilizarse ante cada problema frente a las amenazas de las clases poderosas; debe organizarse a nivel nacional un equipo que se encargue de coordinar todas las movilizaciones para responder a cualquier amenaza que surja en oposición a que se cumplan las demandas que la población le hizo a López Obrador. (8/I/19)

