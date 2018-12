Puebla tiene que ser de Morena para limpiarla de gobiernos asesinos y huachicoleros

Pedro Echeverría V.

1. Puebla, después del Estado de México, el DF, Veracruz y Jalisco, es el estado más poblado e importante de las 32 entidades de la República: más de seis millones de habitantes. Su historia es muy interesante porque, al estar a solo 150 kilómetros de la capital del país, ha sido centro de historias de los diferentes momentos políticos que ha vivido la nación. Sin embargo, por esa enorme importancia histórica y política de Puebla, se ha difundido mucho su carácter conservador y derechista porque en ella viven grandes millonarios, poderosos ricos, que han dominado desde siempre la esfera política por medio del PRI y del PAN.

2. Hoy estamos enterados que al fin los trabajadores, los campesinos, aprovechando la campaña y las propuestas de López Obrador, han logrado colocar en el congreso del estado una mayoría de diputados de Morena. Por primera vez pueden tener la oportunidad los pobres y miserables poblanos –después de sufrir durante siglos explotación, miseria y hambre- la esperanza, de tener un gobierno diferente; no solo a nivel nacional con un presidente sino también a nivel local con un gobernador de Morena que les de fuerza y poder; que los ayude a revisar su situación de vida y los apoye a rescatar sus derechos pisoteados.

3. Por aquello del “destino” hace dos días la gobernadora y el exgobernador –del PAN los dos y representantes de los millonarios poblanos- murieron al desplomarse su helicóptero. Nadie deseó la muerte de los esposos, pero el exgobernador le había provocado muchos males al estado de Puebla por ser un gobernador muy represor, asesino y ladrón; lo peor es que mediante trampas electorales pudo imponer a su esposa como gobernadora sucesora. Ante el desplome del helicóptero, se ha recrudecido una campaña del PAN, PRI, PRD, contra López Obrador culpándolo del “helicopterazo”, a pesar de haber exigido él mismo una investigación profunda.

4. Lo que López Obrador se niega a reconocer es la existencia abierta de clases sociales antagónicas y lucha de clases; que las dirigencias de los partidos del PRI, PAN, PRD representan los intereses de los grandes empresarios, de todos los políticos, los jueces y otros altísimos funcionarios que quieren seguir mamando de las ubres del presupuesto del Estado. AMLO no quiere entender que hay antagonismo de intereses de clase y sigue pensando en que su estrategia cuasi religiosa haga que los multimillonarios explotadores suavicen sus corazones para comenzar a colaborar con su gobierno y reconocer a los pobres.

5. En 26 días de gobierno muchos ven el vaso medio lleno; yo al contrario, aún lo veo aún vacío: a) Están presentes los “bonos” del aeropuerto de Texcoco, b) No avanza aún el proyecto de seguridad; c) No se ha obligado a los pinches jueces, a los malditos del INE, el Trife, a los de relaciones exteriores, a rebajarse su salario, d) a los padres de los 43 no se les atiende; e) posiblemente la CNTE comience a manifestarse; e) ¿qué salida se ha dado a los migrantes?; f) lo más grave es que la distribución del presupuesto está provocando despidos que sólo deberían afectar a los altos salarios.

6. Puebla, siendo un estado importantísimo, no debe entregarse por miedo o cobardía al PAN, después del funesto gobierno de Moreno Valle. En Puebla hay mayoría de diputados de Morena porque el pueblo pobre al fin despertó con grandes esperanzas de cambios. Moreno Valle obtuve la gubernatura hace seis años con trampas e impuso a su esposa como su sucesora cometiendo mil trampas contra el pueblo. Ahora le toda a los diputados de Morena que son mayoría elegir a un gobernador sustituto de Morena para que prepare las elecciones del futuro gobernador que debe ser de Morena. Sería una traición de la dirección de Morena si entregan este gran estado.

(26/XII/18)

https://pedroecheverriav.wordpress.com

